【沒有手機的我們】攝影師P掉手機：我們連上網絡，彼此卻失聯！

不怕出賣年齡，筆者中學時候，智能電話還未普及，有一部「彩芒」電話已十分幸福，而少女們最鍾愛的還是日本品牌的摺疊式手機，「已讀不回」往往是因為二人並非「同台」。

那時的電話，能播放音樂、拍照已十分厲害，但生活還是一樣的過；然而，這數年發展得飛快，甚麼都在「彈指之間」，而筆者都快要忘了，要是沒有電話，是如何活的。那是便利，還是沉淪？

美國攝影師Eric Pickersgill就拍下一輯照片，名叫《Removed》，攝下城市百態，但在他們同意下，拿掉他們手中的電話，效果有趣，發人深省，手中甚麼都沒有的我們，到底是在做甚麼呢？

+ 21 + 20 + 19

當我們連上網絡時，卻跟彼此失聯了。

一天，Eric Pickersgill在紐約的一所咖啡店內，看到一個情景：「有一家人坐在的旁邊，但他們卻完全沒有交流。」由那天開始，他便開始把這些感覺寫下來：「沒有談話，父親與兩個女兒都有掏出自己的電話，而媽媽，不知是沒有還是沒有拿出來。她望着窗外，難過又孤獨，在最親近的家人旁邊。父親則時不時抬起頭來，分享他在網上看到的。」

由此便啟發他攝下城市百態，卻是「沒有電話」的版本：

（《REMOVED》Eric Pickersgill）

另一種肢體語言：我很忙，別來煩我。

Eric認為，「一機在手」猶如另類的肢體語言，警告別人：我很忙，別來煩我。但同時，亦令我們跟家人、朋友的關係愈走愈遠。

的確，手機方便，但最基本的功能－聯絡，卻愈來愈弱了。從前當空姐，世界各地走走停停，別人最愛購買私人「Wi-Fi蛋」，筆者卻不。只因覺得有那麼一兩天在外國大街上，沒有網絡地探索，跟旅伴、同事或剛認識的朋友們談天說地是一件很美好的事。沒有網絡，我們全情投入在異國風情，於彼此的話語當中，不管是那位女生走到感情的「分叉線」，還是那位他說他有遠大目標。那大概是當空姐其中一件最美好的事了，「阿姐」們卻笑說：「從前沒有智能電話更快樂呢！我們大夥兒暢飲到天明！」一機在手，人人忙碌，便失卻這快樂了。

Eric道：「我不是想告訴大家在閒暇時要做甚麼，只是覺得需要提醒，因為這是一道癮。」

（《REMOVED》Eric Pickersgill）

這樣的畫面，就發生在你我身則。

Eric在網頁寫道：「那樣的畫面，令他無法忘懷。不只在咖啡店。」在便利店、課室、公路旁邊、甚至是在自己的床上，他都能看到一樣的畫面。他與妻子背靠背卧着，凝視那發光、冷冰冰的小盒子。

這輯在照片中，各人的手機都被移除了，低頭看着自己的手指。顯得可笑又無理，而這不正就是我們每天做的事嗎？

Source：Removed