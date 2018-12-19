阿嬌的婚禮即將在12月20日(星期四)舉行，愈來愈多婚禮細節也陸續曝光。

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對婚禮充滿期待的阿嬌，經常也在網上分享著她籌備婚禮的情況。從減肥、試婚紗、買金等等都跟大家分享，無不感受到她也是一位處處著緊的新娘。

一眾疼愛阿嬌的圈中好友都紛紛出錢又出力，祝賀她的大喜日子！好姊妹容祖兒和阿Sa經已揚言會送她一個價值高達十萬元的結婚蛋糕，而阿嬌的婚禮喜餅更會由同門師兄謝霆鋒及古巨基包辦。

鋒味曲奇

(微博圖片)

由謝霆鋒主理的「鋒味曲奇」為著阿嬌的婚禮也重新設計過禮盒的包裝。喜餅用上「鋒味曲奇」最經典「甜酸苦辣」系列，禮盒換上金光閃閃的外觀，盒蓋印有喜慶的色彩雙喜字樣。

(微博圖片)

包裝裝上更印「無論苦辣與甜酸，讓愛相隨」，寓意從今以後二人將共同面對人生百味的婚姻生活，十分有心思。據報導指阿嬌婚禮限定版的「鋒味曲奇」將會送贈給內地的親友。

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雖然一般人未必可以擁有阿嬌婚禮限定版的喜餅禮盒，不過有興趣試試由Chef Nic親自研發的曲奇的朋友，不妨可以到他在香港中環結志街開設的餅店門市--「鋒味by Beyond Dessert 」購買。

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招牌的「甜酸苦辣」曲奇系列的最大賣點，是其材料和做法全部是由謝霆鋒Chef Nic一手一腳鑽研出來，以探索人生滋味為概念。

甜味就是原味的牛油曲奇，奶香味濃；酸味是加入了新鮮檸檬汁製成的曲奇，口感清新自然，令人精神為之一振；苦味是醇厚香濃，苦中帶甘的法國的Valrhona黑朱古力曲奇；而最特別的是採用乾辣椒與車打芝士製成的辣椒曲奇，咸香與辣味交織，味道刺激又過癮！

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曲奇的口味更可以單獨分開購買，或是也有聖誕禮盒的版本選擇，用來當作聖誕禮物送給朋友也是相當不錯。據說謝霆鋒還會時不時出現巡時業務，想一睹Chef Nic的風采，或是品嚐鋒味曲奇的朋友大可以去門市朝聖一下！

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Alice Wild Luscious

(微博圖片)

另外，阿嬌送給香港親友的喜餅將會由古巨基開設的甜品店 “Alice Wild Luscious”贊助。喜餅禮盒上印有阿嬌及老公賴弘國 (Michael)的卡通人像插畫，盒內每片每塊曲奇用上粉紅色獨立包裝，單是包裝設計已經感受到甜蜜的味道。

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單是說Alice Wild Luscious這個名字大家可能有點陌生，不過有去過中環PMQ的朋友，一定對一間藍白色裝潢的甜品店有所印象。不說不知，原來背後的老闆正是古巨基。

(Alice Wild Luscious)

它們的手工曲奇好味得連小S和蔡康永吃過也讚不絕口，入口即化的程度，叫人一吃難忘！店舖主打低糖、無添加防腐劑、手工製作的甜品，並於香港自設本地工場用製作。

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(Alice Wild Luscious)

除了曲奇餅，店內還有售賣馬卡龍、芝士蛋糕及創意甜品。當中一款名為愛麗絲夢遊仙境意式雪糕，更是店內必試的人氣甜品，香滑的雪糕煙霧彌漫的效果，夢幻感十足。還有各式各樣外形精緻、色彩繽紛的甜品，必定能輕易引爆你的少女心！

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