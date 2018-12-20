【夢女芭蕾】因與別不同而自我否定　致迷途的自己：成事非一天事

每當遇挫折，想重新振作，都會做一連串改變，試圖成為「重新」的自己。面對新環境，就如玩機動遊戲，開始時充滿期待和刺激，但期間現實環境逐漸擴大，令你面上滿佈不安，不知何時完結，亦無法逃出現況，最終慢慢感到暈眩，情緒變得失控，正如《夢女芭蕾》的15歲「少女」拉娜，準備迎接全新軀體途中，卻不斷被現實侵蝕理想，令其失去耐性，甚至一時想歪，改行錯誤的捷徑。

縱然感到辛酸或掙扎，也要挺起胸膛，下巴抬前，優雅地迴旋轉身。(《夢女芭蕾》劇照)

夢想總是遙遠，小時候或會想當醫生和警察，但成長後，隨腳步加速，不少人都為了追趕和融入社會，變得不敢談夢，怕一旦說出來，會被認定異想天開，若有別他人的思想，更會被看成精神病。「我出生在錯誤的身體」，這句話出自一位15歲的比利時芭蕾舞員Nora，雖然別人或難以理解，但「她」仍敢於承認自己，意志就如其喜好芭蕾舞般，踮起腳尖，昴步向前，縱然感到辛酸或掙扎，也要挺起胸膛，下巴抬前，優雅地迴旋轉身。

延伸閱讀：

【比悲傷更悲傷的故事】讓愛是為對方著想？僅剩不屬誰的愛情空殼

【救妻同學會】那些年的錯愛 理想型沒成伴侶：條件只是額外獎勵

【Ariana Grande】解除婚約剪髮療傷？告別馬尾：謝謝，下一位！

+ 8 + 7 + 6

改編自其故事，康城影展得獎作品《夢女芭蕾》，描述年輕人所面對的內心煎熬，有些人或會在開始前便放棄，但主角則選擇踏出首步，這份勇氣，正是導演魯卡斯當拍攝這部電影的原因，「她(Nora)在十五歲時，就勇於成就真我，有些人卻要等待一輩子。」

面對人生轉變：不要惶恐，成事不只是一天的事

拉娜迎接轉變之際，因自己的身體，而感到排斥。(《夢女芭蕾》劇照) 故事之所以震撼人心，除性別議題，亦道出每個人的成長心聲，每當踏入新階段時，大家都曾因自己的與別不同，而感到迷惘，甚至自我否定，例如在新環境工作，會因處事方式不同，一時不能融入；每當失戀後，想要振作時，卻會觸景傷情，質疑自己能否真的達到目的，忘記過去。主角拉娜迎接轉變之際，遇到不少障礙，由於兩性身體結構不同，讓她亦懷疑自己，甚至排斥現時的身體，利用膠帶封住重要部位，以換取安心。

目標的開始和終結，總少不了經過，若然欠缺耐性，基礎結構鬆散，仍企圖一步登天，往後的每步，都會不夠踏實，容易崩潰。拉娜勉強自己，父親全都看在眼內，在她傷心時說道：「你想要立即成為女生，但覺得過程辛苦，你覺得我變成男子漢，是一天的事嗎？」

台上一分鐘，台下十年功，我們常看到的成功，並不如表面般簡單，背後付出或是千倍萬倍。能夠一直堅持的原因，大概因心態已做好準備，能懷著決心向前衝，並接受自己的過去和不完美，欣賞自己所得到的轉變，如拉娜父親所言，「你已考進國內最好的學院，已經要成為女生，有不好的事嗎？」這樣樂觀的心態，過程才會喜多於悲，才可在結果中，感受到快樂。

延伸閱讀：

【A Star is Born】Lady Gaga情歌中蛻變：從逃避到愛情不留遺憾

【與神同行2】世上沒壞人只有壞情況 三句對白領悟原諒的道理

「你做甚麼決定都好，為人父母也只是想知道。」(《夢女芭蕾》劇照)

相信家人這後盾，勇往直前

迎接轉變，不光是自己，家人亦要有心理準備，看畢電影後，附近的一對男女，正談論故事內容，第一句並不是有關主角，「她的父親其實已經好寬容。」巨大的轉變，許多人都不能接受，或會是一輩子，也有可能只是一時，但回想舊時，無論願望有多麼難辦，父母都會盡量支持，讓人憶起一句老套對白，「你做甚麼決定都好，為人父母也只是想知道。」

拉娜父親知道女兒意願，不僅沒有反對，會見醫生時，只問及健康問題，其他一概不理，亦在背後默默支持女兒，在她對自己身份感迷失時，扶她一把，並給予信心，「你已成為將會成為的人。」也許這樣的支持，正是不少人所需要的東西，面對挑戰時，縱使外面荊棘滿佈，若背後有所依靠，定會讓你勇往直前，而這份溫暖，亦治癒內心的所有傷痕。