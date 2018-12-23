筆者不特別喜歡節日，只喜歡假期，因為可以明正言順地庸懶。 聖誕將至，可任街上的燈飾如何閃爍，旁人如何提醒，筆者甚至因工作關係，一連看了兩、三套聖誕電影，可還是覺得那如幻如真的聖誕氣氛十分薄弱。朋友道：「因為長大了啊，有甚麼好期待的，除了假期。」連隨埋怨：「而且我單身。」

（《Chilling Adventures of Sabrina 》劇照）

慶祝，無意義？

《慶祝無意義》，是米蘭昆德拉的一本書。可筆者一開始卻把它解讀成「慶祝，無意義」，只覺得這一語道出筆者的心思。

宗教信徒除外，大部份人慶祝，不過吃吃喝喝，根本沒有多少個有想過我們到底是為了甚麼。所以最後便淪為用錢來買「節日氣氛」，如兩倍價錢吃跟平日一樣品質的食物，又或是買那些只有心意卻沒有用處的禮物－誰人家中沒有杯子？誰人又要天天自製爆谷呢？

所謂「破財擋災」，要是金錢真能買來快樂，那倒不妨；最可怕是，不少情侶或會因此而吵架，或是大量垃圾因而誕生。

慶祝當然可以，但每人的方式可以不一，於沒有宗教信仰的筆者而言，節日就是借機自娛，放肆一下，那比起「跟大隊」，當然是做自己喜歡做的事。

（《沒關係，是愛情啊》劇照）

聖誕大餐？比起火雞，我更想吃豬油撈飯。

筆者不會道「要是愛錫情人，天天也是情人節」，換過來即「要是天天快樂，也不用刻意慶祝聖誕節」。大好機會，普天同慶，當然要伺機快樂。但你的快樂，跟別人的快樂，可以有點不一樣。

記得一年聖誕節，筆者相約男友到偏遠的中式酒家吃飯，只因鍾愛那兒的「豬油撈飯」、冬日限定的羊腩煲，還有香脆燒乳鴿⋯⋯朋友聽聞大驚：「你有必要在聖誕節當天吃嗎？又非特別昂貴！」我答：「豬油啊，奢侈得很！」節日吃，才沒有罪疚感，更別論酒家旁的小酒吧，時時有樂隊表演，聽得續了一杯又一杯，沒有比這樣的聖誕更「聖誕」了。傳統聖誕大餐搭配東方之珠的醉人夜境？不了，我要更想吃豬油撈飯，兩碗。

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（vcg）

不怕lonely Christmas，戀戀被窩至少沒有傷害。

筆者與友人也曾經因為單身聖誕，徬徨得很，現在回望，其實沒有必要。

成長最大的，也是必要的進步之一，就是別要怕自己一個、「人有我有」，因為即使以聖誕為由，二人圍着取暖，以寂寞為由而開始的關係，最後也會以同樣理由結束。有時候，筆者甚至覺長大就是遠離人群，那種逃逸的快樂，比甚麼都快樂，因為若然你單身過節，又剛巧沒有朋友相伴，你沒有必要把自己放在人群中，享受那種在大夥兒中卻是孤身一人的寂寞啊。

想說的，不過也只是若你今年的聖誕跟大家的有點不一樣，不要把自己與外頭的成雙成對、鬧烘烘影襯得寂寞。不用怕，不過慶祝的方式不一罷了。乘著聖誕，與被窩轟轟烈烈地纏綿一番，也是場戀愛，包保沒有傷害，也沒手尾。

*窩在家中，看電影也可以是一種慶祝：