【陳小春應采兒】賣身契般的婚禮誓詞　山雞：我的生命裹只有你

世上沒有理想愛情，只有屬於自己的親密關係。陳小春與應采兒，愛是遇見一人肯為他放下固執與脾氣，愛是在茫茫人海，懂了屬於你的可愛。 有個關於陳小春與應采兒的經典畫面是這樣的。 2015 年，古惑仔友情歲月演唱會，陳小春山雞上身，繃着一張臉唱《相依為命》，坐在台下當觀眾的應采兒跳起來，頭戴米奇髮箍，隔空送了好幾個飛吻，陳小春掩着笑意，臉露「拿你沒辦法」的寵溺，最後默默唱了一句 I love you。原來眼裏有愛情，是這麼一回事。

即使身邊世事再毫無道理，與你永遠亦連在一起，你不放下我，我不放下你，我想確定每日挽住同樣一雙臂。不必挑選我們成大器，當我兩個並無冒險的福氣，見盡了，雲湧風起。還怎麼捨得放下你。我們，還珍惜這啖氣。

這歌好像他們。有她在的世界，他不再嚮往遠方。

人說陳小春脾氣臭，不懂浪漫，個性比山雞高冷，只有應采兒看明白，他不過是心事全往肚裏吞，捨不得麻煩別人，她伸出手，摸了摸他的硬漢武裝，發現裏頭住個小孩，不懂得哭，不懂得笑，不懂得袒露情緒。

她攬他入懷，讓他明白，你是可以悲傷的，你也是可以快樂的。

陳小春與應采兒，本是同門師兄妹，這師兄妹，年差 16 歲，稱兄道弟的玩在一起。人們喊應采兒丁丁，怎麼知道她最後也叮咚叮咚地闖進陳小春生命。第一次約會，陳小春想也沒想，抓應采兒往路邊攤走；第一次情人節，連餐廳都忘了訂位，應采兒心裏惱，想這陳小春一臉大哥樣，沒想到不懂約會更毫無心眼，轉念一想，便覺得可愛了。

「我知道他個性是這樣，我想要浪漫，那我可以自己安排。」應采兒不急着改造陳小春，她想欣賞他的可愛。

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她也坦白告訴陳小春，《古惑仔》時期，人人都迷浩南哥，她心裏只念着山雞，「我是自小崇拜你」，陳小春搔搔頭，居然有點不好意思了。她喜歡用崇拜的眼神看他，欣賞自己的男人，那是天經地義。他們的戀愛沒有套路，不藏心機，不過喜歡玩在一起，你在鬧，而我陪你笑。

戀愛好像收妖，陳小春愛應采兒，是收服心裏的妖魔，收斂頑劣的小脾氣，她不喜歡的，他便不做，這好像是生平第一次，陳小春覺得自己有動力為一個人改變，他向來喜歡她笑起來的樣子，他多想她未來一直那樣笑下去。

「只要有她在，我就覺得快樂、幸福、滿足，所以為她做再多事又何妨。」戀愛是打通任督二脈，陳小春筋骨鬆了，小男孩鬆脫硬漢外殼，可以哭可以笑，愛一個人，便會覺得快樂其實好容易。2010 年，兩人結婚，結婚照拍得搞怪的很，她紮麻花辮，他一臉呆萌，像他們的戀愛，絕無僅有。

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陳小春不愛寫字，婚禮誓詞卻寫得格外認真，簡直像簽賣身契，「家務由我來打理，想生男孩生女孩都隨你。總之今天開始，我的生命裏只有你。」署名是肉麻兮兮的老公 Baby 春春。愛她是他這輩子最篤定的事情，他要用一輩子的時間做好。人們總愛問應采兒如何收服一代浪子陳小春，坊間流傳各種應式馭夫術，或許，應采兒真正厲害的，就是他真心實意地愛着陳小春。馭夫怕是太無聊了，是陳小春與應采兒在茫茫人世間，收留了彼此，懂了彼此的可愛。

應采兒：老公，我想一輩子這麼叫你。 陳小春：我的榮幸。

你不放下我，我不放下你，喂我們說好了呀，未來的日子，還要一起玩。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【關係日記】有一種愛情，叫陳小春與應采兒】