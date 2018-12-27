【減壓】事業愛情兩失意？「坐空櫈」學抽離、少抱怨找出問題根源

每當壓力來襲，或是身陷於某件困難之事裡的時候，許多人心裡總會出現兩種聲音，在「理性與感性間的拉扯」之下，往往不曉得下一步該如何處理，令人不知所措。身為一位職業婦女兼媽媽，這種情緒更是時常在我腦中浮現：「也許應該這麼做吧！但真的好嗎？處理不好會帶來更大的後果吧？」一來一往的煩亂思緒中，到最後可能什麼都做不好，事情也變得更加複雜了。此時，我便會想到從前大學在社工系學到的「空椅療法」，藉由心境上的轉換，拉自己一把，才能用最客觀的角度來看待問題。

藉由心境上的轉換，拉自己一把，才能用最客觀的角度來看待問題。（Gettyimages／視覺中國）

兩極的角色對談，自我察覺問題所在

所謂的「空椅療法」，白話一點解釋就是擺一張空的椅子在眼前，想像案主就坐在上面訴說自己的遭遇，而傾聽者則要努力鼓勵對方、幫助他激盪心裡的力量，撇除不好念頭。此療法經常用來幫助案主解決內在衝突、思考兩極化的困境，透過傾聽對方的想法、與他的內心進行對話、誘導他表達出自身感受等行為，將原本兩極的念頭統整，讓當事人自我察覺問題所在，再給予事情全新的定義，進而放鬆原本緊繃的情緒，便更能找到之間的平衡點。

跳脫壞情緒，適時拉自己一把

穿梭在職業婦女和媽媽兩個角色中10幾年時間，每當內心陷入矛盾衝突時，我便會使用「空椅療法」來幫助自己在第一時間內盡快將情緒抽離，想像自己正站在旁邊，看着坐着椅子上的「當事人」，開始自己和自己對話，站在一個客觀的角度中，給予適當的建議和方向。

撇除情緒，我發現藉由這般「理性」的做法，再怎麼困難的事情，到最後都能迎刃而解。人總是習慣性地在困難發生的時候，引發煩躁、難過、恐懼等負面的情緒，但其實人生中常見的問題大部分都是可以被解決的，試着將自己「抽離」，站在旁觀者的角色，許多的不快樂的稜角，便會漸漸磨練成到圓潤光滑。

試着將自己「抽離」，站在旁觀者的角色，許多的不快樂的稜角，便會漸漸磨練成到圓潤光滑。（電影《非分熟女》劇照）

找出療癒自己的方法，盡量少抱怨

「人以銅為鏡，可以正衣冠，以古為鏡，可以見興替，以人為鏡，可以知得失 。」代表着人要以前人為鏡，從過去所發生的錯誤中學習，避免同樣的錯誤再次發生。因此，我每天會固定安排時間閱讀一些人物故事傳記，看着那些偉人歷經的種種困難後，再想想自己似乎也沒那麼慘，這些故事在無形中撫慰了我的心靈，同時也鼓勵了我繼續向前進。

代表着人要以前人為鏡，從過去所發生的錯誤中學習，避免同樣的錯誤再次發生。（電視劇《火線下的江湖大佬》劇照）

除此之外，還要記得「不要抱怨！」科學家曾經研究過哪些人過得比較快樂，後來他們發現「少抱怨」這件事非常重要，因為抱怨會讓人一直重複地訴說自己難過的情形，更容易陷入情緒無法脫身。當錯誤發生時，我們都應該要去接受事實已經無法改變，將懊悔的心情輕輕提起、慢慢放下，不必讓自己活在無法改變的悔恨之中，這麼想之後，生活自然會變得快樂，且更加豁達。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】