【年尾大掃除】斷捨離達人收納學：空間比物質珍貴　別被欲望佔領

台灣的整理收納資訊較其它華人地區豐富，整理師的就業環境也比本地成熟，被譽爲台灣收納教主的廖心筠是當地首個到客戶家教整理的導師，至今已在該領域累積超過6年經驗。她總是一針見血地點出客戶囤積的原因，教導他們如何不依賴他人，動手整理自己的人生，幫助他們找回深埋在雜物堆裏的自己。

我喜歡面對雜亂的挑戰，也享受與人接觸，屋主們的環境改變和內心回饋，是我最大的動力來源，只要我活着一天，都不會放棄任何一個用收納影響別人的機會。（馬來西亞東方網提供）

廖心筠指，自己身爲整理師，但不局限於整理的角色，「我的工作並不是整理好就收錢離開，等下次房子亂了屋主再花錢請我來，而是同樣的人，我只教一次，希望他認真學，不要依賴我。事實上，我離開後追蹤，發現他們的環境、生活乃至命運都有了全新的開始。」

她經常在面書專頁上分享收納心得，偶爾也會分享個案的故事，幾乎都是長文，她熱愛收納，對現時的工作充滿熱忱，「我喜歡面對雜亂的挑戰，也享受與人接觸，屋主們的環境改變和內心回饋，是我最大的動力來源，只要我活着一天，都不會放棄任何一個用收納影響別人的機會。」

望整理産業普及化

成爲整理師前，廖心筠在商場累積了10年專櫃售貨員的經驗，對倉庫的收納整理尤其在行，轉職成爲整理師，她坦言：「以前介紹自己的職業時，很多人會問『這也可以當職業？』，也有不少人會用不以爲然的態度質疑『整理爲何需要花錢請別人教？』，相比那時候，收納整理産業在這兩年有較多人知道，整理師也隨着增加。」

收納整理的理念近幾年透過近藤麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》、山下英子的《斷捨離》、廖心筠2015年出版的《收納幸福到你家》（今年12月初推出第二本着作《從家開始的美好人生整理》）和各類媒體的推廣融入台灣人的生活，廖心筠指：「台灣人漸漸發現，收納整理的學習，是投資自己人生最好的捷徑，透過學習整理，可以釐清與身邊人事物的關係，進而讓思路變得清晰，和家人的關係也變得更好。」

台灣人漸漸發現，收納整理的學習，是投資自己人生最好的捷徑，透過學習整理，可以釐清與身邊人事物的關係，進而讓思路變得清晰，和家人的關係也變得更好。（馬來西亞東方網）

她續稱：「整理收納就像20年前的清潔産業，那時候很多人也覺得，清潔爲何不自己做，還要花錢請別人打掃？但隨着它逐漸普及，大家開始願意嘗試，請清潔人員在今時今日已經是很普遍的事，我希望整理産業也能往這樣的方向前進。」

在台灣，收納整理已成新興行業，但廖心筠不認爲那等同於它是吃香的行業。

清潔整理的是環境，但收納整理的，其實是人的心，在本質上還是有一些不同。 廖心筠

話雖如此，她坦承正在規劃整理師的培訓計劃，「這是很大的工程，必須先瞭解市場及供需狀况。之所以有這樣的打算，主要還是希望把有意願和有實力做收納整理的人引進這個産業，讓更多需要工作的人獲得工作機會，也讓更多需要幫助的混亂家庭得到乾淨整齊的力量。」

之所以有這樣的打算，主要還是希望把有意願和有實力做收納整理的人引進這個産業，讓更多需要工作的人獲得工作機會，也讓更多需要幫助的混亂家庭得到乾淨整齊的力量。（馬來西亞東方網）

Q&A

Q：你在面書專頁分享銀髮族囤積雜物是因爲捨不得丟，年輕一輩則是因爲空虛而拼命購物填滿空間，所以其實不懂得整理的人是心理生了病？整理師除了動手整理雜物，也要充當心理醫生？

A：人們對整理的印象是「收好」，並非「收納」，收好只是把它裝好，放在某處，當要找的時候卻沒有任何邏輯可以推斷，所以找不到。但收納是一種生活習慣聯想的架構，透過居住者的習性做有效率的收納安排，可以讓每一個人輕易說出物品在哪裏、數量有多少等，能仔細地分類，進而有效掌握整個家的一切。我從事收納工作6年，發現環境反映心靈，家的樣貌會告訴我居住者的心境，因此，雖然我不是心理師，卻能從環境看見他的心，透過屋主訴說的故事，瞭解哪個環節出了問題。

Q：講座和工作坊裏，參與者最常提出的問題是什麽？

A：除了家中的擺設和收納問題，「關係」最常被提出討論。我在新書《從家開始的美好人生整理》裏提到，家不是一個人的，整理環境前，要先整理關係。我們抱怨上一代有囤積的習慣很討厭，自己卻用更多物質來滿足孩子，這中間最大的問題來自人與人的關係。所以，無論什麽，都應該從自身做起，就能讓整個家形成好的循環，改變了關係，就能改變環境。

家不是一個人的，整理環境前，要先整理關係。（馬來西亞東方網）

個案分享

廖心筠早前處理了一個19年沒整理過的房子，離婚婦女不斷買衣服，連價錢牌都沒拆掉就往房間裏囤積，「那一場我們清掉將近七十多包衣服，很多人追求購買時的快樂，嚮往擁有時的新鮮，最後卻淪爲物質的奴隸，不僅失去了金錢，空間還被大量雜物吞噬，最後只能委曲求全睡在客廳沙發上。當家裏的東西都清出去了，她才發現，比起物質，空間更爲珍貴；比起昂貴的衣服，她更喜歡那些最後選擇留下，穿起來舒適的衣服。」

6年來整理過無數被欲望佔領的空間，接觸過許多迷失在物質裏的人，她語重心長：「少即是多，擁有越少，內心越富足。」

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【特寫】用收納釐清關係 摒除雜質尋回自己】