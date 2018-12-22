馬上就是聖誕節了，大家是不是已經開啓了Holiday Mood模式？也安排好一連串的慶祝活動了嗎？如果不喜歡走到街上人迫人，跟家人和朋友在家裡舉行Christmas Party也是很好的選擇！
(pinterest: brian woodcock)
雖然開Party大多數也是叫到會或是打邊爐居多，不過在此之外，也可以為家人和好友準備一、兩道應節的小甜點，一定會令溫馨的聖誕節更加窩心。
以下教大家自己動手做的3款聖誕節小甜品，不僅能滿足食慾，而且每款小甜品更加是又靚又搶眼，充斥著濃郁聖誕氣息，更重要是簡單得連小朋友都識整，即使你是手殘女生也絕對地無難度。 親手做來跟其他人在Party上分享，或是當作送人的聖誕小禮物也同樣一流！
士多啤梨聖誕老人
(pinterest)
材料：
16盎司新鮮士多啤梨 (洗淨抹乾處理)
8盎司忌廉芝士 (在室溫下軟化)
4湯匙蜂蜜，或
4湯匙糖粉
1茶匙香草精
迷你朱古力粒 (裝飾用)
(此材料份量約可做6-8粒製成品)
按圖了解士多啤梨聖誕老人詳細做法：
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Oreo聖誕小鹿
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材料：
24塊Oreo餅乾
椒鹽脆餅
白朱古力粒 (裝飾用)
紅色糖果 (裝飾用)
1磅朱古力片
24枝波板糖棒/竹籤
按圖了解Oreo聖誕小鹿詳細做法：
脆脆米聖誕樹
(pinterest)
材料：
3 湯匙 無鹽牛油
1包 (10oz.) 棉花糖
6 杯 脆米穀物
1/2 杯 白朱古力
1/4 茶匙綠色食用色素
適量裝飾用糖果
聖誕樹曲奇餅模印
按圖了解脆脆米聖誕樹詳細做法：
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