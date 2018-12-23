男神、女神怪癖多：誰不愛洗澡、偏愛穿窿襪、收集動物屍體照片？

演藝圈不折不扣就是個販賣幻想予大眾的圈子吧。不過，明星也不過是人，大家平常會做的事他們也會做，也同樣擁有人類最基本的慾望。而且，原來不少男神女神更擁有一般人難以想像及理解的怪癖及嗜好！

聖誕流流講這些話題除了娛樂大家，也希望大家了解每個人都有怪異的一面，在這幾天不要以男／女神與另一半相比了。

Brad Pitt

（圖片來源：gettyimages）

要講與完美形象落差最大的男神，要數剛過生日的Brad Pitt。身為Chanel No.5的代言人，Brad Pitt原來平常並不喜歡洗澡，並認為人沒需要天天沖涼，更認為肥皂是由有毒物質造成，不單對人體有害，更傷害地球。在合約期完結之後，他馬上打回原形。有指他在《希魔撞正殺人狂》的拍檔Eli Roth曾指他的體味甚濃，讓他接受不了，更曾請他用濕紙巾抹身呢。

+ 3 + 2

Robert Pattinson

（圖片來源：gettyimages）

荷里活不止Brad Pitt不愛整潔，另一一代男神《吸血新世紀》男主角Robert Pattinson同樣不愛洗頭。他認為沒有必要洗頭，而且自己更是不在乎他人怎樣看。他曾向記者透露自己最長試過六星期才洗一次頭。

+ 2

王力宏

（圖片來源：wangleehom）

另一令人意想不到的男神就要數王力宏。他曾在一個內地綜藝節目中，被陶喆大爆他偏好穿窿襪，家中整個衣櫃都是爛襪，更當眾除了他的鞋。

碧咸

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有不愛整潔的男神，娛樂圈亦有整潔到猶如有強迫症的藝人，當中最為著名的就是碧咸。無論在家庭抑或事業上都傾盡全力的他，就大方承認自己有強迫症，必定要將眼中的東西兩件、兩件地排成直線：「我會將家中的百事可樂兩罐、兩罐地排，如果多了一罐出來，我會將它拿出來放回櫃中」。

宋仲基

（圖片來源：songjoongkiii_）

另一在起居生活上有強迫症的男神，就是深受港女喜愛的韓國男星宋仲基。他曾公開自己自己在洗澡時一定要穿著衣服洗頭，除此之外也要先洗上身再沖下身。另外，他在著作《我想把妝化好：給妳最想要的化妝書》中透露自己無論去哪，都一定會攜帶化妝袋，袋中一定不單會有所有化妝品及護膚品，更一定要有保濕噴霧、吸油紙、潤手霜、潤唇膏、眉鉗，因為他不知道自己會接到甚麼工作通告，所以寧願先做足準備。

+ 2

Katy Perry

（圖片來源：gettyimages）

不單男星愛整潔，女星亦有強迫症代表！Katy Perry為了維持口氣清新，定必隨身攜帶兩支牙刷，一天刷六次牙，難怪她的牙如此潔白。不過大家要留意，刷過量牙有可能會影響牙齒健康。

+ 2

Johnny Depp

除了儀容整潔上的怪癖外，不少男／女神亦有「異於常人」的喜好。型男Johnny Depp就是個Barbie 收藏家，不單喜歡限定Barbie公仔，亦愛收集Beyonce、貓王、Marilyn Monroe、Audrey Hepburn的絕版娃娃。他說玩Barbie是為了跟兒女有更好的溝通，自己就常常以Barbie跟女兒Lily-Rose溝通。不過據說Lily-Rose在15歲曾忍受不了，勸告爸爸玩Barbie時不要玩得太投入，更希望他別再一邊玩一邊為Barbie配音。

大S

（圖片來源：hsushiyuan）

台灣女星大S就因有次在路邊看見一隻被太陽曬乾的小狗屍體，因而愛上收集動物屍體照片，不單一看到死貓、死狗馬上拍照，而且更在房間掛滿這些照片，非常享受被這些照片圍繞著入睡。

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