以動畫說故事有時候比有血有肉的真人電影更來得深刻，將天馬行空的想法以動畫方式呈現，令人驚喜又不失違和感，簡單的道理卻帶來最真摯的感動。相比小朋友，大人們才是最需要這種慰藉心靈的溫柔呢。

《無敵破壞王2：打爆互聯網》延續上集破壞王與雲妮露這對非一般朋友的歷險故事。「大舊衰」的外表下卻藏著強烈依賴感與玻璃心的破壞王，與活力無限的賽事手雲妮露從1980年代的街機世界勇闖互聯網，面對資訊膨脹的新世界與各有個性的新朋友與迪士尼動畫中的經典主角，兩人的友誼面臨重大考驗，到底朋友與夢想應如何取捨？

破壞王與雲妮露這對非一般的朋友（《無敵破壞王2》劇照）

不是所有的好朋友，都要有完全相同的想法和選擇。 煞姬

煞姬安撫雲妮露，友誼並不會因為你選擇追尋夢想而失去（《無敵破壞王2》劇照）

好動調皮的雲妮露不甘永遠留在街機《甜蜜大冒險》的高卡車遊戲中，意外闖入於互聯網世界中的暴力賽車遊戲《撕殺賽車》，與女賽車手煞姬惺惺相惜，賽車遊戲中的刺激與快感令她明白這才是她一直追求的人生。然而破壞王卻想帶雲妮露返回舊街機，認為每天工作後與她到酒吧消遣，於天台仰望星空這生活模式會是永恆，他認為好朋友就是每天形影不離般生活著，對於雲妮露認識新朋友這事感不悅。

讀書時的女生總愛黏在一起結成不同的圈子，大家會擁有一樣的掛飾、一樣的筆袋，連喜歡的男生也可能是一樣的，總之就是要以這種一致性去宣稱彼此間的友誼。其實世界上又怎會有同樣喜好同樣思想的兩個人，即使於同一點起步，在探索的過程中也會有各樣的成長。真正的朋友是應該彼此成全與鼓勵，而不是牽制她的步伐，為的只是要將對方緊緊綁在身邊。

所有的友情都會變，但有的改變會讓其變得強大。 煞姬

破壞王與雲妮露在Buzztube當家得姐的帶領下探索互聯網（《無敵破壞王2》劇照）

經得起時間和風浪考驗的朋友，才是真正的友誼。識於微時的朋友，見證大家由青澀的小女生，漸漸踏入社會，以競爭較量的事業女性。對於職場上的無奈，雖然好友未必能時常陪伴在側，但她會是最懂你的一個，友情會變，隨時間變得更成熟更深厚。

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不知道未來會怎樣的日子，才像是在過生活。 雲妮露

一成不變的過日子你會感到滿足嗎？滿足感不是要做些破格的事，而是從平凡的日子尋找不平凡。安於現狀當然是最舒服的做法，要跳出Comfort zone也需要極大的勇氣，不如先從擴闊Comfort zone開始，慢慢接受新的想法，以無畏地追求想過的生活為目標，每踏出一步都是自我肯定。從微小的習慣開始，成為可以快樂又滿足的自己。

欣賞動畫有時候都只為了放鬆心情，《無敵破壞王2：打爆互聯網》中有大量的彩蛋，帶給一眾迪士尼迷相當的樂趣。當中出現的有《Marvel漫威》、《Star Wars 星球大戰》、《Toy Story 反斗奇兵》、《Winnie the Pooh小熊維尼》、《Zootopia 優獸大都會》等等，當中最驚喜的莫過於十一位公主卸下公主光環，換上私服後與雲妮露盡訴心中情的一幕。

一齊重溫戲中的精彩片段：

雲妮露喜愛到處探索，對所有事物都充滿好奇（《無敵破壞王2》劇照）