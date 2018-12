「少女標本」Selena Gomez暴漲遭圍剿　女神有「豬腩肉」好正常？

講起女星Selena Gomez,大家會想起甚麼?她與Justin Bieber的戀情?她的作品?抑或是她線條有序的身型?

(圖片來源:Gettyimages)

以人見人愛的娃娃臉及勻稱曼妙的身材著稱的Selena Gomez,窈窕身材原來不是憑空而來,體型屬易胖體質的她出道前是一個微胖女生,憑藉強大的意志及定時運動,終於練成人見人羨的身型。可是,易胖體質終究是易胖體質,她不時被狗仔隊拍到發胖照片。最近,她再次因為穿著比堅尼的相片,而被網民圍剿。

事源Selena Gomez早前被狗仔隊拍下與朋友一起到澳洲度假的比堅尼照片。身型稍有發胖的她隨即被網民惡意批評身型,不單說她「a bit fat」,更有留言說:「She’s 25? She has the body of a 45 year old mother of five!(她真的只有25歲?她的身型看上去就像個45歲的阿姨!)」、「I am sorry but she’s so fat! What happened to the old Selena?(對不起但她真的很胖,她到底發生甚麼事了?)」、「Acting and singing career? Looks? Love life? Oh dear… Selena ate them all.(唱歌及事藝事業?外觀?愛情?親愛的,Selena統統把他們吃光了!)」亦有網民對她去年腎移植手術所留下的傷疤惡意批評。

面對有關她身型的惡意批評,她不再似以前一樣,用三週時間狂減10公斤,反而勇敢面對網民的惡毒言論,並且作出「反擊」。

上週,她在個人社交媒體發佈了一條她穿著比堅尼嬉戲的短片,並寫下:

社會對於身體完美的痴迷及神話,將現代女性陷入無盡的自我意識與自我仇恨的循環中。女性試圖實現社會那些完美無瑕卻難以達成的「美」。 我選擇照顧自己,只因為我想要照顧好自己,而不再向任何人證明什麼。

另外,她亦開始對自己身上的傷疤釋懷:「之前我很介意我的傷疤。我記得剛完成手術時,在鏡子裡完全裸體地看著自己,想起曾有一個人說我從不滿意自己做的所有事。現在當我看著自己的身體,以及身上的那條傷疤時,我想到的是生命。對於那條傷疤,我可以選擇以激光和乳霜消滅它,但我很好,不需要這些」。

作為現今最受注目的女星之一,Selena Gomez要面對狗仔隊全天候的注視,無時無刻都顯露出最好一面。明明每個人先天都有不同的體型,更莫講明星也不過是人,她可以跳出框架,以更舒適的方法存活於世上,並鼓勵年輕的女子要更愛自己,比起減肥,這其實更值得讚許。

