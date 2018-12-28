【Netflix】CHANEL紀錄片：實拍高訂時裝Show前7天的華麗背後

就算不是時裝精，女生不多不少對CHANEL都有份憧憬，迷倒在她的型格與精緻之中。而如果你亦是CHANEL的粉絲之一，絕對不能錯過由Netflix推出的紀錄片《7 Days Out》。

大家認識的CHANEL是甚麼？化妝品？手袋？Coco Chanel的故事與革命精神？除了這些之外，喜歡CHANEL的大家一定要看《7 Days Out》！

《7 Days Out》截圖

各位記得曾在去年上映的紀錄片《時尚惡魔的盛宴》（The First Monday in May）嗎？導演Andrew Rossi利用攝影機記錄2015年MET GALA的籌備過程，讓大家可以探究大型時裝盛宴背後的心機與製作過程。導演今次與Netflix合作推出紀錄片《7 Days Out》，與大家一起了解不同行業背後的工作流程，其中一集就紀錄了CHANEL 2018高訂時裝秀前七天的時光！

「在高級時裝的世界裡，我們可以做所有事。」

《7 Days Out》截圖

現時的衣服大多由機器完成，坊間絕大部份的衣服都是快速時裝，價格便宜卻失去了時裝設計師的精神及那份獨有的精緻。

不過《7 Days Out》開始不久就引用老佛爺Karl Lagerfeld的話：「過去每天下午都會有一場時裝秀，並且邀請女士來巴黎試穿衣服。但現在世界不一樣了，大家都在網路上看，有數十億人看到，我們活在另一個世界，但這世界並不代表高級時裝已終結。」

今次《7 Days Out》導演與拍攝團體走入CHANEL四個高級時裝工作室，一覽背後的製作過程。

高訂服裝是品牌的首席設計師為顧客量身訂制的服飾，主要對象為名人與上流社會的有錢人。整個高訂服的製作過程全由人手製作，並需多次試身才告完成，因此每次高訂時裝秀需時長達數個月。而一眾高級品牌非常注重高訂時裝秀，因為對於一個品牌來說，可以擁有高訂系列代表的是時尚界的地位，以及高尚的身份象徵，而且更是展現功架的重要時刻！

《7 Days Out》截圖

《7 Days Out》截圖

就算隔著大螢幕都可以感受到所有工作人員在這七天時間裡的緊繃。四間高級時裝工作室負責35套以上全新日裝與晚裝的系列，一針一線皆由幕後縫製工匠日以繼夜親手完成，承載著一群人的心思與生命，更傳承了數百年來的頂級製衣工藝，絕對珍貴！就如導演Sofina Copper所言：「在這個黑暗的世代裡，CHANEL高訂帶給了我們必要的美」。

「這概念集合了魅力，與一些接近無法達到的東西。」

《7 Days Out》截圖

除了可以探究高訂的縫製過程外，片中更可以看到老佛爺在試身室評論高訂系列的瞬間，言談不失老佛爺一貫的嚴謹與幽默！很好奇他在試身室內說了甚麼嗎？大家記得上Netflix看《7 Days Out》了！

《7 Days Out》截圖

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