澳洲動畫短片《Lost and Found》入選2019 奧斯卡最佳動畫短片「初選」的入圍名單，雖然最終的提名將會在1月22日公佈，但短短7分鐘多的動畫自在網上「上架」以來，深受觀眾歡迎喜歡，到底這冷織小恐龍興小狐狸的故事，有何吸引？

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誠實觀後感：沒有一秒冷場，看了又看，可愛又不失大道理！

《Lost and Found》的故事非常簡單，是講述兩個毛公仔的故事。冷織小恐龍與小狐狸在日式壽司店居住。二「人」雙依相愛，一天小狐狸卻不幸遇到危險，小恐龍奮不顧身的地拯救，小狐狸不忍心看到恐龍跌了一地綿花，於是也決定犧牲自己⋯⋯最後結局如何？便等各位來欣賞了！

筆者看了，就不自覺地喜歡，愈發覺得近年的動畫愈來愈有質素了。短片不足八金鐘，沒有一句對白，卻完全不覺冷場，每個場景都是那麼細緻。在「童真」與可愛角色的糖衣包裝下，使人不自覺地盈着熱淚，把老生常談或早已忘掉的道理照單全收，簡單如：愛就是奮不顧身、用盡身邊的一絲一吋？

當筆者看完一遍又一遍後，讀及兩位導演的訪問，才發現原來場景與情節也暗藏「彩蛋」！

（《Lost & Found》劇照）

日本「侘寂」的生活哲學：接受人生的殘缺。

故事場景是日式餐廳，門外有日式的亭台樓閣，原來都是在呼應兩位導演想在位片中帶出日本「侘寂（wabi-sabi）」的生活哲學－時間流逝、萬物無常，簡陋樸素、不完美也有它的優雅。

這其實源於中國道教的「侘寂」，今天被解讀成以從容的態度看塵世，學會愛上世事的不完美。兩位來自澳洲的導演 Bradley Slabe與 Andrew Goldsmith深受這種生活美學啟發，便想把它放在創作中。Bradley在訪問中就道：「在電影中，場景是一比一的『真實世界』，對於布偶來說，所有物件都是那麼的宏偉，而當他要去拯救愛人時，又更顯困難、遙遠，它他明知在過程中它會死去，而死去也意味着它最大的快樂－跟愛人相處也沒有了，他不可能像從前一樣愛着對方，可是他們還是一樣為對方犧牲自己。」

＊工作人員更為他們開設IG帳戶：

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人手縫製布偶，特別建造餐館場景，花了四年製作的定格動畫

在這不到8分鐘的背後，製作人員足足花了四年的時間。製作一套有質素的確定格動畫，絕不簡單。他們表示，餐館場景是特別建造的，布偶也是人手縫製，為了配合不同的場景，也有要製作數個。每個鏡頭、每個動作也要設計與調整，即使是我們看起來簡單尋常的「水花」鏡頭，背後也大有來頭，下了不少苦功，首席動畫師Samuel Lewis用「泡泡紙」、髮泥、加熱的醋酸鹽等等，才能令「水」看來起來那麼逼真。

＊定格動畫的花絮：

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Sources：Lost & found，Stop Motion Greek