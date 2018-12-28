【蔡依林】成全他人變迷失自我　為快樂負責：不能等白馬王子救你

無懼閒言閒語，沿途披荊斬棘，並站在華麗舞台中央大放異彩，這便是蔡依林（Jolin）一路登上天后寶座的星途縮影。

蔡依林每次走上舞台，都是充滿自信，散發個人魅力。(VCG)

現年38歲卻仍然魅力十足的蔡依林，一直是外界關注的矚目焦點。早前推出新專輯《UGLY BEAUTY》（延伸閱讀）接受訪問時，大談了過去的點滴。由於個性內向，當時外表雖看似無恙，但面對惡意批評她則全往心裡去，亦無從紓解：「你覺得心已被鎖住，並沒很開心。」到後來能夠走出陰霾，全因她開始認識和接受自己，並漸漸脫變，使內心變得強大，能繼續站於舞台上發光發熱。

延伸閱讀：

【夢女芭蕾】因與別不同而自我否定 致迷途的自己：成事非一天事

【小S】曾做微整型變僵臉怪？ 39+1學會接受：永遠看到自己的缺點

【比悲傷更悲傷的故事】讓愛是為對方著想？僅剩不屬誰的愛情空殼

+ 10 + 9 + 8

因為以前的我會用盡全力去完成別人的期望，我都忘了自己到底是甚麼。 蔡依林

跟隨別人的路或會步向成功，但沒嚐失敗苦果豈知成功的珍貴；當中的愉悅更未能體驗，意義亦不知何在。蔡依林回顧當年的自己，常會盡力成全大我，故變得沒安全感，直指「我都忘了自己到底是甚麼」，即使有很多支持者，「但當你心裡很微小的時候，其實聽不進去的」，「我好像一直在追一樣東西，雖已精疲力盡，但我仍不知達成的目的和意義。」

從一次拍攝裡，發現對自己的不理解，於是她開始探索自己，漸漸找到出口，原來自己的人生抉擇，都應由自己意願出發，不然只會感到委屈和迷失，尋不到自己出現的痕跡。「我到現在才知道，沒有人可真正完美地達成別人的期望，只有你能選擇要不要做。」Jolin說道。

你要對你自己的快樂負責，你不能等待一個白馬王子來救你。 蔡依林

「快樂是你自己的，不是要等待一個人。」(@jolin_cai) 天下沒免費午餐，一次碰巧的成功，讓你以為守株待兔便可得到更多收穫，這樣便大錯特錯。所謂機會，需要主動爭取才能得到契機，去遇往後的事。蔡依林認為別人給予的快樂並不是必然，故與其無了期等待，不如先尋得快樂，為自己作保障，其後再遇白馬王子亦未為晚也：「快樂是你自己的，不是要等待一個人，或是你去追求那個人。」 壓力易讓思想變得悲觀，她則選擇以日記，紀錄自己所遇所聞，好讓自己憶起當中大部分的喜悅，這樣不幸的事，便會變得微不足道，自然心情也不會受太大影響。蔡依林說︰「我很鼓勵粉絲紀錄東西，這才會知道自己完成甚麼，你有95天都是有自己的成就，（另外）那5天便不會再影響你的自信。」遇上逆境仍苦中作樂，這便是她現時的人生態度。

延伸閱讀：

【GEM】登BBC全球百大女性 不怕批評：有人影響你情緒，你還幸福

【林志玲】女人四十保持開朗 珍惜自己：快樂不是性格是能力

如果內在健康和開心，我就會自然地美，不用刻意去追求。 蔡依林

美麗，可以是大眾眼中的標準，也可以是每個人由心而發的自信美。蔡依林已是兩者兼備，不過她亦言，曾想擁有與他人一樣的身因而努力鍛鍊修身，卻最終發現「美」其實跟快樂相關。「如果內在健康和開心，我就會自然地美，不用去追求它，我不用刻意去做，我是真的開心去做。」她舉例說，若然抱著一顆充滿好奇和熱誠的心，便會覺得每件事的過程很美，不再只是在意「腰臀比例要多少才是美」。她亦在日記寫上「可不可以不要成為別人」來警惕自己，並希望透過自己的改變，告訴別人真正的美麗其實是由心出發，並不需要跟隨社會標準，也不用由旁人來定義。

（參考資料：台灣網絡頻道《理科太太》）