迪士尼公主電影相繼被拍成真人版，繼《灰姑娘》、《美女與野獸》後，《阿拉丁》真人版預計於明年五月上映，當中最令女生心動的要數茉莉公主與阿拉丁的一段愛情故事。他們乘著飛毯，雙雙漫遊阿拉伯上空，並對唱《A Whole New World》那自由又浪漫的畫面，大家一定有深刻的印象。

印度裔混血女星 Naomi Scott 飾演茉莉公主（IG＠entertainmentweekly）

作為迪士尼動畫中第一個非白人公主，茉莉公主打破以往公主擁有白皙皮膚，溫文爾雅的刻板印象。美麗的茉莉公主戀上平民阿拉丁，好動又帶點反叛的性格有別於傳統公主，盡顯獨立女性的特質，令人更加期待真人版電影能演活那種倔強的氣節。

如果要結婚，愛是絕對的關鍵。 茉莉公主

茉莉公主出身於男尊女卑的阿拉伯國家，被父親蘇丹皇視為掌上明珠。有別於一般驕生慣養的公主，茉莉公主飼養了巨大的老虎為寵物，喜歡到貧民窟探險，因而結識並愛上了小偷阿拉丁。然而國家的法律規定公主要在下一個生日之前結婚，蘇丹皇為此安排了茉莉公主與不同的皇子相親，而勇敢追愛的茉莉公主卻認為婚姻是愛情的加冕，而不是為了法律去結婚。

年輕的茉莉公主果斷勇敢，縱使皇宮內應有盡有，仍然選擇走出Comfort zone，追求理想的生活。茉莉公主勇敢追愛的行為更是打破阿拉伯國家對女性不公平的對待，敢於抗衡法律，幸福是不需要考慮金錢、地位與世俗的眼光去爭取所愛。

我不是一項戰利品！ 茉莉公主

誤闖市集的茉莉公主邂逅阿拉丁（IG@entertainmentweekly）

茉莉公主將繼承蘇丹皇的產業，然而女性不能繼任為皇。故此若與她結成夫妻，則可得到整個國家的財富，成為下任的蘇丹皇。各國的皇子紛紛覬覦成為公主夫婿的機會。茉莉公主不能接受自己成為一件被爭奪的戰利品，不容氣地回絕所有皇子的提親。

大家都是以獨立的姿態成長著，縱使在關係中彼此會互相依賴，偶爾軟弱流淚，但我們仍然保持著個體的完整性，做最真實的自己，用心理解別人，相信自己。

很多時候外表只是假象，真正的事時要花時間去發掘才會理解。 茉莉公主

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Mena Massoud飾演阿拉丁與飾演燈神的Will Smith（IG@entertainmentweekly）

高高在上的皇子有著自私又不可一世的性格，窮小子阿拉丁心地善良卻被人認為是沒有教養的。阿拉丁對那日誤闖市集的茉莉公主一見傾心，礙於平民身份，他欲借助燈神的力量，化身為阿里皇子贏得公主芳心。然而公主對擁有著華麗外表的阿里皇子毫無好感，她喜歡的是市集上那個真誠又善良的阿拉丁。

大部分人都習慣了以外表去定義一個人的品格，漸漸地大家都只會努力經營外表，忽視了照顧內心的需要。當擁有了人人都羨慕的軀殼後，才發現內裡的空洞，花時間去閱讀去感受一個人的內在，才能維繫一段長久的關係。

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