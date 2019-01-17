【告別臃腫】怕凍又唔想變米芝蓮？保暖但顯瘦的六個冬日小技巧

冬天雖然大家都說愛美不怕流鼻水，但身體還是要顧好！免得感冒發燒就得不償失了！不過冷冷的天實在很容易穿得像「米芝蓮」！想要避免眾人對你投以奇怪的眼光，那你必學小編教的 6 種小技巧，讓你穿的時尚又保暖！

1）善用發熱衣

這點真的超級無敵重要！比起穿著厚重的衣服讓自己行動不便外，倒不如穿上一件貼身發熱衣加上薄長袖Tee，一樣能保暖且在視覺上還能直接減少5kg ！現在各家品牌都有推出發熱衣，要買也是超方便呢！

▼▼按圖看看發熱內衣的修身效果▼▼

2）善用內搭（樽領、襯衫）

有時明明已經穿著夠保暖怎麼還是很冷？那是因為風仍然從袖口或領口等地方灌進去呀！如果加上一件樽領衫、恤衫或是一直都不退流行的條紋衣在裡面，不僅能提升整體穿搭的層次感，也能更加保暖！

▼▼樽領衫顯樽之餘極保暖！按圖看看穿搭效果▼▼

3）針織背心是好朋友

如果你不想在裡面穿上發熱衣或是內搭，不如試試針織背心，它一樣能擁有極好的保暖效果！針織背心分成長版與短版，看你喜歡哪種風格都能自由發揮。針織背心其實不一定只能搭配襯衫，還有很多其他內搭的選擇喔！

▼▼針織背心不一定只能搭配襯衫！按圖看更多穿搭配襯▼▼

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4）不能認為羽絨衣是一切

雖然羽絨也能穿得很時尚，但羽絨衣比起其他款大衣更容易增加視覺上的重量感。除了羽絨外套可以提供保暖，搭編推薦羊毛成分高的大衣，不厚重之餘，款式上也會有比較多變化喔！

▼▼羊毛大褸不厚重之餘款式上也會有比較多變化（按圖放大）▼▼

5）選擇腰身剪裁好的大衣

寒冷的冬天就屬大衣的出鏡率最高！因此挑選一件腰身剪裁好的大衣就非常重要！除了可以選擇能更加凸顯出腰身的綁帶款式翻領大衣，也能選擇剪裁有稍微向腰身收攏的西裝式大衣，相較於直筒式大衣，都有更好的修飾效果！

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6）圍巾不要選擇又大又厚重

看起來笨重的圍巾就先捨棄掉吧，尤其是嬌小的女生更不適合！搭編建議選擇材質較為輕盈但又非常保暖的喀什米爾圍巾！雖然價格貴了一點，但是比起不保暖又笨重的圍巾，是很值得的投資啦！偷偷說如果能將頭髮綁起來更能減少整體重量感！

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結語： 千萬別再說時尚和保暖扯不上邊了！學起這些小技巧，再冷的天相信你都能美美的度過！讓我們一起拒當肉粽！拒當米芝蓮寶寶！（米芝蓮寶寶表示無辜）

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原文：我不想變成米其林寶寶！冬天必知的 6 種穿搭不顯胖小技巧，保暖與時尚都能兼具！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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