不是友人提醒，筆者也想不起原來一年容易又除夕了，但相比起到數年前一大夥人興奮着要倒數，筆者與朋友們都都異口同聲地道：「我只想在家睡到陽光曬屁股呢。」

不想倒數是初老？或許只是成熟了，更清楚自己要甚麼。

近日，筆者在網上看到一篇文章，大概是道在除夕有甚麼計劃，可反映大家的年齡，還以年齡作分門別類，到底做甚麼才算「初老症」？

當然，這樣分類純粹娛樂，沒有根據，但不少「25+1」女生感嘆：「難道是初老症發作？」說到「初老症」一那網站解說，愈大愈想「宅」在家，只因體力不繼，捱不到半夜。筆者自我測量，也屬「初老症」一群，擔心交通擠塞，也寧可在家好好休息，可卻不認同是「老」了，反之只是更清楚知道自己要的快樂不一樣了，如：比起人擠人的快樂，我更想要回家「敷Mask」、看看那本久久未能完成的書，以及抱着書本入睡的舒適。

（vcg）

比起倒數，聰明地訂立「2019大計」更實用！

迎接2019，除了倒數，訂立「新年大計」也是大部份人十分著迷又樂此不疲的事，筆者也是其中一之。可是，雖然「目標」算不上遠大，大多都是生活習慣，一些能力範圍內的事，如看多少本書、要有多努力等等，但卻大多不能成功。

根據統計網站Statistic Brain的統計，約四成的人會在新年訂立新年大計，卻不是人人能成功。美國斯克蘭頓大學的研究人員追蹤200位訂立新年大計的人，長達兩年之久。在第一個星期，約有77%的人成功；到了第二個星期，成功的人卻只有64%。但第三個月跌至50%，而第四個月只有46％，最後只有19%的人能堅持兩年。但為甚麼有些人成功，而有些人不行呢？

研究人員找出成功的「秘訣」，如下：

而網站近日亦發表最新研究，指即使最後成功，當中也不是沒有挫敗，特別是在一月。約有七成成功完成目標的人在第一個月時便受到挫折，數量跟最後失敗的人差不多。因此，我們得出結論：要完成目標，不要期望一帆風順，而需要堅持到最後，失敗後不放棄。

不過，「新年大計」不過是借口訂立目標，我們知道，我們與社會都不會在一夜改變，但信念也是需要的，即使算是迷信的那種。最後，要是去你去年還滿心興奮的倒數，今年卻只想倒頭大睡，或起比起埋怨「初老症」發作，你更應慶幸，因為即使2018你自省沒做甚麼有意義的事，至少你知道自己不要甚麼，並不怕遠離人群、甚或學懂獨處靜好呢！

Sources：Statistic Brain