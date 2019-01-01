【陳意涵】懷孕8個月僅增3kg　零孕味去水腫恩物：紅豆蓮子茯苓水

《比悲傷更悲傷的故事》票房大賣，飾演女主角的陳意涵，日前挺肚出席慶功宴，雖現已懷孕8個月，卻幾乎零孕味，她亦透露懷孕期間，只增胖3公斤，讓人大感驚訝。對於這個疑題，她其後於社交媒體，分享肚子隆起的孕肚照，並說笑解釋道，「因為還沒懷孕前，把自己吃太胖，所以數字才會沒增加太多。」

陳意涵日前挺肚出席慶功宴，除看似零孕味，亦驚爆自己只增磅3公斤。(VCG)

初為人母，懷孕時期會格外小心，故陳意涵會培養好體格，做適量運動，特別是腰和腹部的核心訓練，以提供足夠的支撐，來負托胎兒的重量，減輕自己腰酸背痛的問題。她亦有慢跑的習慣，曾在懷孕5個月時，分享自己在37分鐘內，跑逾5公里，令不少網民擔心。其實對孕婦而言，帶氧運動大有好處，不僅有助改善孕吐等不適，而且促進血液循環，減少妊娠紋，並有防患妊娠糖尿病，因此只要量力而為的話，便不用過於杞人憂天。

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選優質澱粉代謝脂肪

除運動外，陳意涵亦養成良好飲食習慣，故在懷孕期間，身形仍能保持健康，不會大大增磅。不少人會戒澱粉減肥，但不少營養師批評，這會令營養失衡，因此陳意涵的餐單，會以優質澱粉取代，包括五穀雜糧、蕃薯等，並以少吃多餐的方式，讓身體保持能量，而且這亦有助代謝脂肪，讓體形不會變得水腫。

陳意涵非常愛吃蔬果。(@dafa.chen1112) 愛吃蔬果氣息好 記得不少明星曾提到，不管吃多少份量的肉，只要吃相應比例的蔬菜，便有助改善身體過重問題，陳意涵亦不例外，常見其分享的照片，都是提著蔬果或健康食品拍攝，她亦特愛吃紅蘿蔔，為其提供豐富的維他命和纖維，因此即使懷孕，她的體型亦不會變得水腫，而且蔬果有助排毒，令肌齡也維持在年輕狀態，不化妝時也紅粉緋緋，實讓人羡慕。

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暖薑茶減水腫

不少人飲食不健康，易造成虛寒體質，亦令血液循環減慢，形成水腫身形。陳意涵出門常帶備保暖壺，自製黑糖薑茶，並趁在溫烘烘時飲用，由於飲品溫度每比體溫高一度，便能提高新陳代謝，因此這能避免出現水腫，體形自然不會發漲，而除了薑茶，她亦會飲咖啡，以及去水腫的紅豆蓮子茯苓水，一切皆以熱飲為主。