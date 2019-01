【叱咤2018】比古天樂清唱更值得翻睇：林海峰唱「是愛還是責任」

叱咤903樂壇流行榜頒獎典禮於昨晚(1月1日)舉行。除了古天樂「大熱」姿勢贏得「我最喜愛男歌手」,開金口清唱外,林海峰的一段演出繼續令人感受深刻,唱出夢想人的掙扎:是愛還是責任? 今年看叱咤,有一點不一樣。

林海峰於每年叱吒的solo表現都是觀眾最期待的一環,今年以「是愛還是責任」為主題。(商業電台截圖)

「下雨天工作」,是愛還是責任?

今年看叱咤,有一點不一樣。相信很多讀者跟筆者一樣,是聽收音機長大的人。回想是幸福得很,因為童年與青春期都有DJ們的話句與廣東歌滋養,即使不明所以,哼唱的是林夕與黃偉文寫的歌。從前娛樂不多,看頒獎典禮也算是一年一度期待的事。只是,從前聽的是心愛偶像的演唱;今年偶然「路過」電視前,感受最深刻的竟是各位音樂人的感言。

林海峰的表演大概就是概括了每位音樂人的心路歷程,他以今天「紅極一時」的金句:「年輕人,是甚麼令你在暴雨下工作?是愛還是責任?」作為開頭,既唱又說地道出一個個「下雨天的故事」,包括Juno的唱片在大型影碟公司倒閉的時勢下,竟然在第一天便賣光;同時跟森美一樣道出張敬軒拿9成收入、開法國餐廳,全為保存一個錄音室。

是愛還是責任?很多人或是因為窮,但更多人是為了「夢想」。而這表演正好告訴了我們,「下雨天工作」的人,不只有我們這堆埋頭苦幹的人,還有大聲歌唱,但低調做人的他們,1月1日去看,特別鼓舞。

這時勢,當偶像也想「怎樣才得到喜愛」時⋯⋯

林海峰的一段「是愛還是責任」,還是學陳柏宇得獎時所講,生活除了追求「快樂」,更有「意義」?也是筆者時時思考的問題。所以當人人都把目光聚焦在「我最喜愛男歌手」古天樂,大開金口清唱歌曲《男朋友》,筆者卻更為「我最喜愛女歌手」謝安琪感動,感受也更深刻。

謝安琪在台上發表感言,問怎樣才算是「最喜愛」?或時而有負面新聞,或不知哪一步或哪一句「得罪」了網民,她道:「我都不知道要怎樣才能得到大家的喜愛了。」

除了消極地道:「Haters gonna hate」時,也是有別的方法的。要算今年最深刻的歌,一定是Juno麥浚龍與謝安琪的《The Album Part One》系列,由勇悍17唱到困獸28,由青春的義無反顧唱到處長大後求安穩,愛情的無奈與細膩等等,似電影,也是一個十分貼地的「香港故事」,大概是筆者聽過最有心思的歌之一了。二人也在今年叱咤收穫豐富,唱片大賣。方法其實不過是「you are what you eat」的道理,換成了「you are what you do」。做一些代表你的事吧,用最真的你,也總有人喜歡的。

這年的「叱咤」,或歌或詞,或說話或文字,盡是感動?2019年,我們這班在「下雨天工作」的人,台上台下,一起加油。