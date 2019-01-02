【叱咤2018】比古天樂清唱更值得翻睇：林海峰唱「是愛還是責任」

叱咤903樂壇流行榜頒獎典禮於昨晚（1月1日）舉行。除了古天樂「大熱」姿勢贏得「我最喜愛男歌手」，開金口清唱外，林海峰的一段演出繼續令人感受深刻，唱出夢想人的掙扎：是愛還是責任？ 今年看叱咤，有一點不一樣。

林海峰於每年叱吒的solo表現都是觀眾最期待的一環，今年以「是愛還是責任」為主題。（商業電台截圖）

「下雨天工作」，是愛還是責任？

今年看叱咤，有一點不一樣。相信很多讀者跟筆者一樣，是聽收音機長大的人。回想是幸福得很，因為童年與青春期都有DJ們的話句與廣東歌滋養，即使不明所以，哼唱的是林夕與黃偉文寫的歌。從前娛樂不多，看頒獎典禮也算是一年一度期待的事。只是，從前聽的是心愛偶像的演唱；今年偶然「路過」電視前，感受最深刻的竟是各位音樂人的感言。

林海峰的表演大概就是概括了每位音樂人的心路歷程，他以今天「紅極一時」的金句：「年輕人，是甚麼令你在暴雨下工作？是愛還是責任？」作為開頭，既唱又說地道出一個個「下雨天的故事」，包括Juno的唱片在大型影碟公司倒閉的時勢下，竟然在第一天便賣光；同時跟森美一樣道出張敬軒拿9成收入、開法國餐廳，全為保存一個錄音室。

是愛還是責任？很多人或是因為窮，但更多人是為了「夢想」。而這表演正好告訴了我們，「下雨天工作」的人，不只有我們這堆埋頭苦幹的人，還有大聲歌唱，但低調做人的他們，1月1日去看，特別鼓舞。

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》各個精彩得獎名單＝＝>

+ 10 + 9 + 8

這時勢，當偶像也想「怎樣才得到喜愛」時⋯⋯

林海峰的一段「是愛還是責任」，還是學陳柏宇得獎時所講，生活除了追求「快樂」，更有「意義」？也是筆者時時思考的問題。所以當人人都把目光聚焦在「我最喜愛男歌手」古天樂，大開金口清唱歌曲《男朋友》，筆者卻更為「我最喜愛女歌手」謝安琪感動，感受也更深刻。

謝安琪在台上發表感言，問怎樣才算是「最喜愛」？或時而有負面新聞，或不知哪一步或哪一句「得罪」了網民，她道：「我都不知道要怎樣才能得到大家的喜愛了。」

除了消極地道：「Haters gonna hate」時，也是有別的方法的。要算今年最深刻的歌，一定是Juno麥浚龍與謝安琪的《The Album Part One》系列，由勇悍17唱到困獸28，由青春的義無反顧唱到處長大後求安穩，愛情的無奈與細膩等等，似電影，也是一個十分貼地的「香港故事」，大概是筆者聽過最有心思的歌之一了。二人也在今年叱咤收穫豐富，唱片大賣。方法其實不過是「you are what you eat」的道理，換成了「you are what you do」。做一些代表你的事吧，用最真的你，也總有人喜歡的。

這年的「叱咤」，或歌或詞，或說話或文字，盡是感動？2019年，我們這班在「下雨天工作」的人，台上台下，一起加油。