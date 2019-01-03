【心理測驗】一條問題測出性格缺陷　三大貼士維繫友誼

人生旅途上，我們與朋友一起笑、一起喊、一起成長、一起感受這個世界。或者讀書的時候，我們都相信友誼永固。可是踏入社會的工作壓迫，令我們精疲力竭，一不小心，便忽略了身邊的朋友，最終友情慢慢流走。究竟離開了校園生活之後，大家的友誼如何能更好維繫？

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在開始之前，按照慣例，讓我們先玩一個有關「與朋友相處的不和根源」心理測驗吧：

如果今天是你的生日，你高興地邀請新舊朋友來參加你精心準備的生日會。但其中一人竟然穿着一身「乞丐衫」出現，使你渾身不自在。請問，你會怎麼處理這件事呢？

A． 直接對他說：「你不覺得破壞了今天的盛會嗎？」

B． 在他背後貼龜整他

C． 調侃說：「不錯呀！這身打份很適合你。」

D． 一句話都不說，一笑而過

E． 見解地提醒他，共說出自己的感受

朋友以乞丐造型出席你的生日會，你此時會如何應對？（資料圖片）

測試結果分析：

A． 你個性乾脆爽直，說一不二，但這種性格最明顯的缺點，就是不給自己和對方留後路，容易得罪朋友。

B． 你很容易與周圍的人打成一片。但這個「打」有兩個意思，一是熱烈，二是真的打起來。對待朋友表達方式不能過激，要注意場合和分寸。

C． 你總是喜歡故作神秘，但是任誰都知道你在諷刺他，只是心照不宣。要注意談話間流出的惡意諷刺，會容易傷人。

D． 你總是含蓄地不肯表達對別人的看法，不善人際。因為你的內向本質，行事太保守，不能給他人特別大的幫助。

E． 你始終不能和親朋好友以不拘小節的方式進行溝通，總給人一種刻意經營的感覺，不夠自然。大家相處時間久了，容易令人感到疏離。

每種性格都有可能埋下和朋友不和的伏線（gettyimage/視覺中國）

這是個來自台灣的心理測驗，你覺得準確嗎？

那麼，如何才能維繫良好的友誼呢？以下是筆者為大家整理出的三種簡單方法：

一．不要因為彼此見面時間少而心有芥蒂

離開了每天見面的校園生活，大家聚少離多乃是正常不過。工作生涯繁忙累人，即使是多好的朋友，大家都有各自的忙碌生活，有各自的冒險旅程。請不要因為相處時間變少而心有芥蒂。

畢業後相處時間變少，就更要努力維繫友情（gettyimage/視覺中國）

二．定期聯繫

不得不說，這是最簡單也是最困難。正如剛剛聖誕節，有否傳兩句暖心信息給朋友？大時大節，朋友生日，甚至是你的開心時刻，你有主動與朋友分享嗎？心理學家Robert Seyfarth指出，我們與朋友共渡越多時光，彼此的情誼越會堅固長久。現代生活令我們與朋友不能時常見面，但至少定期維繫必不可少，否則友誼便會慢慢褪色。

見面時間少了，也可以線上跟朋友互相問候，避免生疏（gettyimage/視覺中國）

三．尊重大家價值觀的相異

踏入社會，我們與朋友們都各自有不同的際遇，有不同的成長。自然而然會有觀念上的分歧，甚至因此有所磨擦。但社會心理學家 Carolyn Weisz 和 Lisa F. Wood 指出，在友誼中，比親密性更重要的，是對好友「社會角色」的支持。不論是宗教信仰、愛好、性取向，甚至是政治取向等，我們都應該要尊重彼此，生活才更多色彩，友誼也能更長久。

尊重是融合大家不同價值觀的不二法門（gettyimage/視覺中國）

希望幾個簡單的「小貼士」可以幫到大家，願大家在接着2019年及以後繼續與身邊的老死、閨蜜一起大笑大喊，友誼永固。

撰文：藍汐 鍾情於文字的90後。「01撐場」作者之一，平日撰寫影評，亦分享生活所感。跟你一樣，在日復日的工作與帳單之外，努力堅持自己的不同。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「［友情弱點］如何友誼永固？心理測驗更了解自己」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）