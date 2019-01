講起謝安琪(Kay),比起一眾高登仔所講的黑絲,女生聯想到的更多是她的歌。

由出道至今,Kay的歌總比其他女歌手更尖銳,一首接一首地道出一個現代女性的生活與心聲,質問為何我們得要如此生活。

《姿色份子》

Kay出道那年,筆者依然是個傷春悲秋又厭世的中學生,大多聽台灣歌,對那些「情情塔塔」的廣東話歌避之則吉。惟獨一首《姿色份子》,聽完一次之後就沒法忘懷。

《姿色份子》開首即尖銳地問:

「為何面容淨白兼緊緻,瘦削蛋臉,便算合時?/手臂只有少許的鬆弛,已太丟臉,活著沒有意思?」

為了達至社會對於漂亮的標準,女子一年花上多少金錢與時間打扮?面膜、面霜、精華液、防曬、化妝品、卸妝液、染髮、電髮、修眉、facial……買完一堆之後還要被sales恐嚇,說自己太肥、太黑、太多雀斑、皮膚太乾、毛太多……我們都是一個個人型娃娃,為了標準的美勉強自己,讓自己累得筋疲力盡。

「終於,貝特馬莉亞麗塔艾美或翠斯/每個相貌也極似/全沒個性與自我的標誌/倒模天使」

我們笑其他地區的人為了漂亮,不約而同去整容。其實香港亦有另一種扭曲:極度排斥人造的美,但卻標榜單一的漂亮,結果女子無所不用其極地美白、減肥、瘦面、讓單眼皮變成雙眼皮。

「試試想得真實點/誰能搖身一變成模特兒?/各有各本身的特點/肥或瘦,圓或幼,無謂太刻意」

雖然人的確是群體生物,難以脫離其他人單獨活於世界上,可是說到底人生只屬於自己,該如何活,為自己負責就好了。

《人妻的偽術》

事隔多年,出過《囍帖街》、《雞蛋與羔羊》等時政味較強的歌曲,Kay於2015年答應Juno的邀請,合唱一首《羅生門》,旋即成為近年難得一見的大熱歌曲,你我必會識唱。

不是說不喜歡,而是比起《羅生門》,今年推出的《人妻的偽術》以及《一個女人 和浴室》更貼近女性的視角,娓娓道出女子在關係中最真切卻不說出口的感受。

「誰見過我往往為是非黑白論辯/不想爭拗對你極和善/如你愛笑我對大事並沒有主見/要軟弱笨拙亦熟練」

雖然男女不平等問題於香港不算嚴峻,可是若想「愛得順利」,無論男或女在愛情當中多少都要進行「角色扮演」,掩藏原來的個性,表現出對方喜歡的一面。

這份掩藏不可說是「欺騙」,只是如《人妻的偽術》所講:「不忍傷害著別人/才藏起我」,在愛當中,就算再堅強的人都會變得脆弱,因為就如藝術家Marina Abramovic所講:「It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.」,與別人相戀其實就是給予別人傷害自己的機會,反之亦然。只是真的愛對方,豈想對方傷心?因此只好自己改變,但求大家高興。

「願你相信是你一手撐起我的天/不應講的死也不說是否等於欺騙/衷心的欺騙/我真心想你快活如蜜甜/圓滑到/能並肩/感激你/能合演」

「誠實會變天/別說穿了大家心中有根刺太尖」

漸漸「人妻」的身份成為人生的所有,無時無刻都需要盡好人妻的本份,演好賢內助的角色,只有在浴缸洗澡的一刻才可稍為放鬆,做回自己。只是在這個「最放鬆」的時刻,你亦不忘set好頭、穿起最華麗的服飾,準備隨時做回賢妻的角色。

勇悍卻非常疲累。

《一個女人 和浴室》

「離任髮妻/再不因體諒互讓/終日受盡管制/世界都不細/交出鑽戒/讓我贖回我的一世」

就如電影,又如小說,故事終於走到這一章節:離婚。

有些人可以忍一輩子,只是那些人不是自己。也說不出是甚麼原因,關係竟逐步走到如斯地步。比起吞聲忍氣,你寧可過著「寂寞的人生」(前題是一個人就代表寂寞。有時候兩個人比起一個人更寂寞,不是嗎?),也不願回到那段不願記起的婚姻生活。

「原來非因孤單/顯得淒涼/而是裝快樂/有點牽強」

「兜兜轉/終得到的自由人生/乍現眼前/用面膜敷好的臉/喝點Gin/和韓劇在過電」

的確所有人每天也是戴著不同面具過活。不過離婚終於可以找回更大的空間,任自己沒表情生活,做甚麼都可以。只是有時候還是不期然想起那個他,懷念起從前的擁抱。

「從離開他得到解脫/落了單/為何自傷/分了這天說沒有影響/改天我又覺悲傷/早失方向」

走到這個章節了,下一個章節會是甚麼?

你不敢猜想:還會有下一個章節嗎?

