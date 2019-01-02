講起謝安琪（Kay），比起一眾高登仔所講的黑絲，女生聯想到的更多是她的歌。

由出道至今，Kay的歌總比其他女歌手更尖銳，一首接一首地道出一個現代女性的生活與心聲，質問為何我們得要如此生活。

（圖片來源：ig@kaytse）

《姿色份子》

Kay出道那年，筆者依然是個傷春悲秋又厭世的中學生，大多聽台灣歌，對那些「情情塔塔」的廣東話歌避之則吉。惟獨一首《姿色份子》，聽完一次之後就沒法忘懷。

《姿色份子》開首即尖銳地問：

「為何面容淨白兼緊緻，瘦削蛋臉，便算合時？／手臂只有少許的鬆弛，已太丟臉，活著沒有意思？」

為了達至社會對於漂亮的標準，女子一年花上多少金錢與時間打扮？面膜、面霜、精華液、防曬、化妝品、卸妝液、染髮、電髮、修眉、facial……買完一堆之後還要被sales恐嚇，說自己太肥、太黑、太多雀斑、皮膚太乾、毛太多……我們都是一個個人型娃娃，為了標準的美勉強自己，讓自己累得筋疲力盡。

「終於，貝特馬莉亞麗塔艾美或翠斯／每個相貌也極似／全沒個性與自我的標誌／倒模天使」

我們笑其他地區的人為了漂亮，不約而同去整容。其實香港亦有另一種扭曲：極度排斥人造的美，但卻標榜單一的漂亮，結果女子無所不用其極地美白、減肥、瘦面、讓單眼皮變成雙眼皮。

（資料圖片）

「試試想得真實點／誰能搖身一變成模特兒？／各有各本身的特點／肥或瘦，圓或幼，無謂太刻意」

雖然人的確是群體生物，難以脫離其他人單獨活於世界上，可是說到底人生只屬於自己，該如何活，為自己負責就好了。

《人妻的偽術》

事隔多年，出過《囍帖街》、《雞蛋與羔羊》等時政味較強的歌曲，Kay於2015年答應Juno的邀請，合唱一首《羅生門》，旋即成為近年難得一見的大熱歌曲，你我必會識唱。

不是說不喜歡，而是比起《羅生門》，今年推出的《人妻的偽術》以及《一個女人 和浴室》更貼近女性的視角，娓娓道出女子在關係中最真切卻不說出口的感受。

「誰見過我往往為是非黑白論辯／不想爭拗對你極和善／如你愛笑我對大事並沒有主見／要軟弱笨拙亦熟練」

（圖片來源：ig@kaytse）

雖然男女不平等問題於香港不算嚴峻，可是若想「愛得順利」，無論男或女在愛情當中多少都要進行「角色扮演」，掩藏原來的個性，表現出對方喜歡的一面。

這份掩藏不可說是「欺騙」，只是如《人妻的偽術》所講：「不忍傷害著別人／才藏起我」，在愛當中，就算再堅強的人都會變得脆弱，因為就如藝術家Marina Abramovic所講：「It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.」，與別人相戀其實就是給予別人傷害自己的機會，反之亦然。只是真的愛對方，豈想對方傷心？因此只好自己改變，但求大家高興。

（圖片來源：ig@kaytse）

「願你相信是你一手撐起我的天／不應講的死也不說是否等於欺騙／衷心的欺騙／我真心想你快活如蜜甜／圓滑到／能並肩／感激你／能合演」

「誠實會變天／別說穿了大家心中有根刺太尖」

漸漸「人妻」的身份成為人生的所有，無時無刻都需要盡好人妻的本份，演好賢內助的角色，只有在浴缸洗澡的一刻才可稍為放鬆，做回自己。只是在這個「最放鬆」的時刻，你亦不忘set好頭、穿起最華麗的服飾，準備隨時做回賢妻的角色。

勇悍卻非常疲累。

《一個女人 和浴室》

「離任髮妻／再不因體諒互讓／終日受盡管制／世界都不細／交出鑽戒／讓我贖回我的一世」

就如電影，又如小說，故事終於走到這一章節：離婚。

有些人可以忍一輩子，只是那些人不是自己。也說不出是甚麼原因，關係竟逐步走到如斯地步。比起吞聲忍氣，你寧可過著「寂寞的人生」（前題是一個人就代表寂寞。有時候兩個人比起一個人更寂寞，不是嗎？），也不願回到那段不願記起的婚姻生活。

（資料圖片）

「原來非因孤單／顯得淒涼／而是裝快樂／有點牽強」

「兜兜轉／終得到的自由人生／乍現眼前／用面膜敷好的臉／喝點Gin／和韓劇在過電」

的確所有人每天也是戴著不同面具過活。不過離婚終於可以找回更大的空間，任自己沒表情生活，做甚麼都可以。只是有時候還是不期然想起那個他，懷念起從前的擁抱。

「從離開他得到解脫／落了單／為何自傷／分了這天說沒有影響／改天我又覺悲傷／早失方向」

走到這個章節了，下一個章節會是甚麼？

你不敢猜想：還會有下一個章節嗎？

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