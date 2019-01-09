【冬日護唇】乾燥甩皮暗沉有唇紋？緊記嘴唇要防曬、唇膜勿亂敷

我們在臉上的保養着墨很多，像是青春痘、瘦小臉迷思，或是更局部的眼周問題，今天我們要轉換到一個同樣受到大家關心的戰區：嘴唇！

今天我們要在這篇文章跟你說哪些是真的，哪些是假的，提供一個最適合大家的保養唇部方式！（Gettyimages／視覺中國）

大家都很擔心嘴唇乾燥脫皮、擔心暗沉、擔心產生唇紋，所以網路上流傳很多文章，教你什麼「嘴唇保養跟一般皮膚一樣，用同樣的方式保養就好」，但也有人說「嘴唇跟臉部皮膚很不一樣，要特別保養」；有人說「嘴唇乾裂就要塗護唇膏」但又有人說「護唇膏一天最多只能塗五次」、「唇膏千萬別橫向塗抹」，或是像「塗抹蜂蜜、用毛巾熱敷」這些做法，讓人看得一愣一愣的，看多了反而不知道怎麼開始保養了。所以今天我們要在這篇文章跟你說哪些是真的，哪些是假的，提供一個最適合大家的保養唇部方式！

嘴唇也是皮膚，所以保養方式和一般皮膚一樣就好了？其實這不是正確的說法喔～嘴唇的表面從臉部的皮膚延伸而來，可是特性上和臉部皮膚很不一樣，從皮膚組織學來看，嘴唇可以分成三個部分：

▼▼▼點擊圖片放大，了解嘴唇的三個部分▼▼▼

嘴唇需不需要防曬？需要買防曬護唇膏嗎？

市面上標示防曬係數的唇膏或護唇產品超多的啦！這代表大家對嘴唇的防曬是很重視的，但嘴唇到底需不需要防曬呢？答案是要！

剛才有講過，嘴唇缺乏角質層的保護，所以天生更難抵抗紫外線的傷害。所以如果擔心唇部老化，那防曬是非常重要的。但唇部要怎麼防曬呢？該買有防曬係數的唇膏嗎？

最重要的是防曬ABC中的A：Avoid，避免在中午烈陽下長時間的戶外活動；再來是C：Cover，曬太陽時記得幫自己戴上帽子或口罩；真的必要時，可以使用有標示SPF的唇膏（B，Block），這邊要注意的是，這類唇膏的用量通常很達到足夠防曬的厚度，這我們之前有拍過實測影片，大家可以回去看看。

嘴唇缺乏角質層的保護，所以天生更難抵抗紫外線的傷害。（GettyImages）

一天最多不能塗護唇膏超過五次嗎？

你有聽過這個說法嗎？這個說法真的讓很多人都不敢塗護唇膏欸～你還要想說五次塗抹要分配在一天24小時什麼時間塗，這就像明明已經尿急了，但是你忍住了因為一天只能上五次廁所。

你覺得乾，就塗吧！那些會說不能塗太多次的理由，是認為塗抹太多次會過度摩擦嘴唇，或是說這樣會讓嘴唇產生依賴，破壞原本的保護機制，反而越塗越乾。

BUT 護唇膏本來就是油油的東西，只要你不是塗得很狂暴，應該不會有過度摩擦的問題啦～再來剛剛說過，嘴唇本來就缺乏皮脂和角質層的保護，何來的保護機制被破壞呢？觀念學會以後，很多謠言都會不攻自破，所以下次嘴唇覺得乾的時候，就放心給他塗上去吧！

你覺得乾，就塗吧！（Gettyimages／視覺中國）

護唇膏左右塗抹是錯的，只能上下塗嗎？

看到這則新聞大家一定嚇死了，因為幾乎所有人都習慣左右塗抹護唇膏啊！報導說有醫師指出唇膏要順著唇紋塗抹，才會均勻，或是說左右塗抹比較會摩擦容易產生唇紋。這邊想請大家安心，不管是左右、還是上下，只要是緩慢仔細的塗抹都可以均勻保護到嘴唇，這種程度的摩擦也不至於會產生唇紋的啦！

我需要敷唇膜來保養嘴唇嗎？

很多朋友都跟我說他們想敷唇膜，因為夢想敷完唇膜之後，隔天就會出現水潤性感的雙唇。這類產品如果能夠做到加強保濕，並且也補上一層封閉性的油脂，是有機會改善唇部乾裂的，但許多市面上的唇膜組成是偏水相的，鎖水的效果不好，反而容易越用越乾。另外很多唇膜產品也用了許多複雜的香料、色素，這些成分在缺乏角質保護的嘴唇，更容易引起刺激反應。

所以要用這類產品沒有完全不行，但一定要考慮產品的整體配方組成，原則是少量的潤濕性保濕成分，加上較多的封閉性保濕成分，也儘量避開太複雜、不必要的成分喔！

要用這類產品沒有完全不行，但一定要考慮產品的整體配方組成（Gettyimages／視覺中國）

嘴唇需要去角質嗎？蜂蜜和橄欖油塗在嘴唇上保養行不行？

除了這五個常見問題，還有很多大大小小的流言在網路上散播，像是嘴唇也要定期去角質，嘴唇已經沒什麼角質了到底是在去什麼啦？或是各種保養嘴唇的秘方，像是：塗抹蜂蜜、塗橄欖油、敷黃瓜、敷茶包、敷檸檬、塗蘆薈凝霜、塗牛奶、塗奶油、敷玫瑰花瓣……真的多到說不完。

這些秘方的出現，和對唇部生理的不了解很有關係，有人會想敷一些營養物質 是因為覺得嘴唇乾裂是唇部缺乏營養的關係，但醒醒吧孩子，唇部需要的營養主要不是用敷的啦！蜂蜜、牛奶、檸檬這些東西用吃就好啦，可以不要浪費食物嗎？有些鎖水用的像是抹橄欖油沒有不行，但其實用凡士林還更簡單。

這些秘方很多都是沒有足夠根據的說法，別忘了嘴唇乾主要是因為缺乏角質層和皮脂的保護比較脆弱，這時候如果再去塗一些成分不明的東西上去，保濕不成反而還可能刺激你的嘴唇啦！

正確的嘴唇保養該怎麼做？

所以講了這麼多，到底嘴唇該如何好好保養呢？

嘴唇護理六大注意事項，點擊圖片放大了解▼▼▼

+ 2

如果想要水潤飽滿的嘴唇，就算你其他都做對了，一個吸煙就全部 GG 啦！

其實唇部的保養說難是不難，正確保濕、防曬和避免刺激三個原則而已，但說簡單呢也是不容易喔，因為網路上有好多似是而非教學文章，真假難辨，有時候保養不成反而還傷了身體呢！

【本文獲「MedPartner」授權轉載。】