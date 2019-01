【職場女性】女CEO罕見、女生難晉升？你缺的不是能力　是自信！

女性在職場上面臨的挑戰,比一般人想像的還要多,除了大眾共同建立平等職場環境,女性又該如何從自身出發,突破職場天花板呢?

一間公司要同時擁有一位女性 CEO 及董事會男女組成均等,會有多難?

今年 10 月,美國通用汽車(GM)成為獲選全球性別平等企業榜首,在 3,000 千多家跨區企業中,它是全美唯一同時擁有女性 CEO 及男女數量相同的董事會,以及從基層至高層完整實踐同工同酬的企業。

根據機構股東服務公司 ISS(Institutional Shareholder Services)的數字顯示,從今年 1 月到 5 月,美國最大的 3,000 家上市公司中,女性佔新董事中的 31%,儘管這個數字已是近十年新高,但距離平等還有一段路要走。面對領導者性別比例不對等的情況,女性應該如何從自身出發,去突破這個狀況呢?

成為女性領導者之路

2018 年,財富雜誌(Fortune)公佈全球 500 大企業排行榜裏,女性 CEO 已經從 2017 年的 32 位下降為 24 位,原因是在 2018 年,女性 CEO 陸續退休,但是卻沒有其他女性 CEO 在 2018 年承接上。女性在職場上面臨的挑戰,比一般人所想的還要多,當然,要打造平等職場需要眾人一起努力,但女性又該如何從自身出發,去改變現況呢?15 位 Forbes Coaches Council 專為企業家提供建議的教練成員們,針對目前女性領導者普遍遇到的職場挑戰,提出六個建言:

1. 有自信

在職場上,女性普遍遇到最大的挑戰就是缺乏自信,在下決策及命令前,擔心會被下屬指責、討厭,但你必須清楚知道你的目標,以及達成目標的方法,如果你認為他是對的,能為公司帶來成長、好的改變,那麼你就該確實執行,抵達成功。

2. 說出想法

如果只是坐在位子上,埋頭做事,勢必會面臨到更多困難,你必須先說出你的想法。想要獲得尊重,就要讓自己的聲音被聽見,針對公司的政策勇敢說出建言!

3. 建立盟友關係

在職場上偶爾會發生霸凌事件,認為女性主管沒有帶領能力,開始排擠、製造流言。建議與能為自己發聲的倡議者建力友誼關係,進一步能打造你的個人品牌。同時,在進行專案小組的時候,把自己放在專家的位置,你不必傲慢,但是要對自己的專業背景有自信,如果你是行銷背景,就請拿出百分之百的專業態度,不要因為害怕排擠而噤聲。

4. 勇敢要求更多錢

很多具有領導者潛力的女性,遲遲無法晉升到更好的職位,通常都是與收入有關,不敢要求與實力相當的待遇、低估自己的實力,企業教練建議能夠磨練「自我行銷」的技巧,對自己的能力做適當的吹捧(當然要名實相符),勇敢講出想要的待遇。

5. 不要害怕成就被看見

有些女性領導者不會特別談自己的成就,擔心會因為說出來而營造自負、自誇的形象,但是「發聲」對女性來說是很重要的,如果你能對自己的成就侃侃而談,就能贏得尊重。

6. 面對並處理你的「冒牌者症候群」

許多女性常認為自己還不夠「優秀」,這樣的現象,其實可被視為冒牌者症候群(Imposter Syndrome)。冒牌者症候群指的是一個人無法將自己的成就內化,認為自己的成就只是僥倖、運氣,不是真正的實力。要處理這個問題,你可以尋求其他領導者的反饋,來確認自己的優勢與弱勢,並且建立固定標準來衡量自己的表現。

在職場晉升之路,女性必須克服外界聲量及內心的聲音,在他人質疑實力時,你可以用實際行動證明,同時也要勇敢、自信說出自己的能力與成就,不要害怕提出要求,當你認為自己的實力值得更好的,就應該努力去爭取實質平等的對待。最後,除了女性努力外,也必須靠所有人一起推動平等,來幫助建立更友善的職場環境,每個人都能憑實力得到應得的待遇!

