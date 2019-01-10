【職場女性】女CEO罕見、女生難晉升？你缺的不是能力　是自信！

女性在職場上面臨的挑戰，比一般人想像的還要多，除了大眾共同建立平等職場環境，女性又該如何從自身出發，突破職場天花板呢？

文：女人迷編輯 JT

一間公司要同時擁有一位女性 CEO 及董事會男女組成均等，會有多難？

今年 10 月，美國通用汽車（GM）成為獲選全球性別平等企業榜首，在 3,000 千多家跨區企業中，它是全美唯一同時擁有女性 CEO 及男女數量相同的董事會，以及從基層至高層完整實踐同工同酬的企業。

根據機構股東服務公司 ISS（Institutional Shareholder Services）的數字顯示，從今年 1 月到 5 月，美國最大的 3,000 家上市公司中，女性佔新董事中的 31%，儘管這個數字已是近十年新高，但距離平等還有一段路要走。面對領導者性別比例不對等的情況，女性應該如何從自身出發，去突破這個狀況呢？

面對領導者性別比例不對等的情況，女性應該如何從自身出發，去突破這個狀況呢？（Gettyimages／視覺中國）

成為女性領導者之路

2018 年，財富雜誌（Fortune）公佈全球 500 大企業排行榜裏，女性 CEO 已經從 2017 年的 32 位下降為 24 位，原因是在 2018 年，女性 CEO 陸續退休，但是卻沒有其他女性 CEO 在 2018 年承接上。女性在職場上面臨的挑戰，比一般人所想的還要多，當然，要打造平等職場需要眾人一起努力，但女性又該如何從自身出發，去改變現況呢？15 位 Forbes Coaches Council 專為企業家提供建議的教練成員們，針對目前女性領導者普遍遇到的職場挑戰，提出六個建言：

2018 年，財富雜誌（Fortune）公佈全球 500 大企業排行榜裏，女性 CEO 已經從 2017 年的 32 位下降為 24 位，原因是在 2018 年，女性 CEO 陸續退休，但是卻沒有其他女性 CEO 在 2018 年承接上。（Gettyimages／視覺中國）

1. 有自信

在職場上，女性普遍遇到最大的挑戰就是缺乏自信，在下決策及命令前，擔心會被下屬指責、討厭，但你必須清楚知道你的目標，以及達成目標的方法，如果你認為他是對的，能為公司帶來成長、好的改變，那麼你就該確實執行，抵達成功。

2. 說出想法

如果只是坐在位子上，埋頭做事，勢必會面臨到更多困難，你必須先說出你的想法。想要獲得尊重，就要讓自己的聲音被聽見，針對公司的政策勇敢說出建言！

如果你認為他是對的，能為公司帶來成長、好的改變，那麼你就該確實執行，抵達成功。（Gettyimages／視覺中國）

3. 建立盟友關係

在職場上偶爾會發生霸凌事件，認為女性主管沒有帶領能力，開始排擠、製造流言。建議與能為自己發聲的倡議者建力友誼關係，進一步能打造你的個人品牌。同時，在進行專案小組的時候，把自己放在專家的位置，你不必傲慢，但是要對自己的專業背景有自信，如果你是行銷背景，就請拿出百分之百的專業態度，不要因為害怕排擠而噤聲。

4. 勇敢要求更多錢

很多具有領導者潛力的女性，遲遲無法晉升到更好的職位，通常都是與收入有關，不敢要求與實力相當的待遇、低估自己的實力，企業教練建議能夠磨練「自我行銷」的技巧，對自己的能力做適當的吹捧（當然要名實相符），勇敢講出想要的待遇。

在職場上偶爾會發生霸凌事件，認為女性主管沒有帶領能力，開始排擠、製造流言。建議與能為自己發聲的倡議者建力友誼關係，進一步能打造你的個人品牌。（Gettyimages／視覺中國）

5. 不要害怕成就被看見

有些女性領導者不會特別談自己的成就，擔心會因為說出來而營造自負、自誇的形象，但是「發聲」對女性來說是很重要的，如果你能對自己的成就侃侃而談，就能贏得尊重。

6. 面對並處理你的「冒牌者症候群」

許多女性常認為自己還不夠「優秀」，這樣的現象，其實可被視為冒牌者症候群（Imposter Syndrome）。冒牌者症候群指的是一個人無法將自己的成就內化，認為自己的成就只是僥倖、運氣，不是真正的實力。要處理這個問題，你可以尋求其他領導者的反饋，來確認自己的優勢與弱勢，並且建立固定標準來衡量自己的表現。

如果你能對自己的成就侃侃而談，就能贏得尊重。（Gettyimages／視覺中國）

在職場晉升之路，女性必須克服外界聲量及內心的聲音，在他人質疑實力時，你可以用實際行動證明，同時也要勇敢、自信說出自己的能力與成就，不要害怕提出要求，當你認為自己的實力值得更好的，就應該努力去爭取實質平等的對待。最後，除了女性努力外，也必須靠所有人一起推動平等，來幫助建立更友善的職場環境，每個人都能憑實力得到應得的待遇！

[1] Forbes，15 Biggest Challenges Women Leaders Face And How To Overcome Them（2018/2/26）

[2] Fortune，GM Named World's Top Company For Gender Equality（2018/10/5）

[3] CNBC，Why 2018 could be a record year for women joining corporate boards（2018/6/22）

[4] Fortune，The Share of Female CEOs in the Fortune 500 Dropped by 25% in 2018（2018/5/21）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：職場女性該如何突破職場天花板？嘗試建立盟友關係】