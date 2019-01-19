【女生煲劇】精選六套Netflix好劇　伴你捉緊愛情、親情和時間

時值新一年，適合回首，也適合展望。此刻的你，也許已經在規劃換工作，但又猶豫辭職後的下一步是什麼；也許你在規劃第一次的環島，但是擔心自己是不是會半途而廢。我們在安逸的生活裏尋求溫暖，在遽變的日子裏尋求刺激，無論變與不變，你都是你，活成自己的樣子便好。

如果你正對未來感到舉步無措，為你精選的Netflix片單，看故事裏的他們，如何在變與不變中，找到自己的定位，堅定朝向未來。（Gettyimages／視覺中國）

如果你正對未來感到舉步無措，為你精選的Netflix片單，看故事裏的他們，如何在變與不變中，找到自己的定位，堅定朝向未來。

1. 《剩女要上岸》（THE HOOK UP PLAN）

戀愛很好，單身的我也很好

（Netflix劇《剩女要上岸》宣傳海報）

Emilie與Charlotte是Elsa的好閨密，兩位好友各有各的幸福，一個才剛懷孕，一個正陷入熱戀中，唯獨Elsa正處於單身。兩姐妹為了幫Elsa找回自信，找來男妓陪Elsa約會，瞬間陷入戀情的她卻漸漸發現，兩人相處並不如想像中簡單。

單身，是人生要走什麼路自己決定；戀愛，是把對方納入自己生命。多一個人上路，有樂趣也有挑戰，對未來想法不同怎麼辦？吃一頓午餐意見分歧怎麼辦？戀愛裏好多眉眉角角，練的是溝通也是心性。2019的你渴望擺脫單身，找到能彼此扶持的伴侶，卻又擔心為愛變得不像自己，我們就像艾莎一樣，在戀愛中如嬰兒學步，跌跌撞撞，偶爾嘲笑為愛不顧一切的自己，但是沒關係啊，今年若是嬰兒學步，那麼摔跤都是學習，明年才能因此走得穩。無論是獨自上路或雙人結伴，都可以活得更自在。

單身一定孤獨？按圖看看《剩女要上岸》劇照，才決定2019年是否必需脫單吧▼

2. 《紙牌屋》(HOUSE OF CARDS)：最終第六季

我不是誰的附屬，而是我自己

(Netflix劇《紙牌屋》第六季宣傳海報）

最受歡迎的Netflix原創影集紙牌屋來到第六季，紙牌屋描述美國議會中具有強大意念的一名議員，最終實現理想當上美國總統的政治故事。在第六季裏，Claire Underwood取代丈夫，成為美國第47屆總統，但隨之而來的挑戰，是眾人開始質疑女總統的能力。不再是丈夫身旁附屬的「議員夫人」、「總統夫人」，Claire面對社會抨擊，選擇以能力正面迎戰。

劇中Claire的挑戰，其實也反映職場女性的現況，明明依着能力成為領導，卻總是會被貼上「情緒化」、「靠他人上位」、「有臉蛋沒能力」的標籤。親愛的，我們都要勇敢捍衛自己的命運，標籤就任他人貼吧，你可以用行動證明，更可以發聲遏止。面對職場性別不平等，別忘了，如果從一而終的相信自己，改變絕對不會是壞事。

我們每個人都要捍衛自己的命運，美國第一位女總統不會閉上她的嘴巴。

職場女性一定是「情緒化」、「靠他人上位」？按圖看看《紙牌屋》第六季尋找共鳴吧▼

3. 《荷里活教父》（THEKOMINSKYMETHOD）

變老並不可怕，相信我，你不孤獨

（Netflix劇《荷里活教父》宣傳海報）

Sandy Kominsky是令人尊敬的荷里活表演指導，隨着年歲漸增，開始對生活感到無趣，身上也有一堆因衰老而生的毛病，面對年歲增長帶來的焦慮與無助，他如何與好友Norman Newlander幽默並充滿尊嚴地過生活呢？

隨着年紀慢慢變大，你開始對衰老感到恐懼，衰老不一定是因為年紀，也可能是你的心。你或許曾這樣憂慮：我會落在群體之後嗎？我還跟得上時代嗎？我還有用嗎？我為什麼會逐漸喪失熱情？這些恐懼是無可避免的，但是我們不用擔心年歲帶來的改變，因為人的心靈充滿韌性，如果你也有以上的擔心，新的一年，去運動一下心靈的肌肉吧，譬如和朋友敘敘舊，每天也都留一點時間陪伴家人，與他人建立親密關係，能夠讓你在脆弱、迷茫之時，支撐你走下去。

我們都很害怕，因為這個世界很恐怖，但我們會撐過去的，因為我們並不孤獨。

歲月流逝有挫銳你對追求理想生活的勇氣嗎？按圖看看《荷里活教父》的劇照一嘗重拾初心吧▼

4. 《莎賓娜的驚慄冒險》（CHILLING ADVENTURES OF SABRINA）

無論怎麼選擇，最終結果都必須是成為自己

（Netflix劇《莎賓娜的驚慄冒險》（宣傳海報）

Sabrina是位即將滿16歲的女孩，她有着半人半巫的血統，在16歲生日這天，她必須要在家人身處的女巫世界，與朋友所在的人類世界做出選擇。Sabrina希望保留女巫能力，卻不想因此失去好友與男友，她在歷經身份認同的自我掙扎後，究竟會做出什麼選擇？

你也和Sabrina一樣，正站在人生的交叉口上嗎？其實，生活從來不只有一種選擇，你不一定要強迫自己選邊站，在心慌意亂之際，告訴自己慢下心來，然後思考，難道擁有A，就真的代表我要放棄B嗎？有沒有一種方法，是讓我能同時擁有呢？無論最後心的答案指使你走往哪條路，那都該是一條成為真正的自己的路。

站在人生交叉口的你，又跟Sabrina一樣找到兩全其美的方法了嗎？按圖看看《莎賓娜的驚慄奇遇》的精彩場面吧▼

5. 《席艾拉正廢柴》（SIERRA BURGESS IS A LOSER）

面對脆弱，是最勇敢的事

（Netflix劇《席艾拉正廢柴》宣傳海報）

「最困難的事，就是讓自己展現脆弱的一面。」

Sierra是校園資優生，頭腦聰明的她卻因為身形外貌而沒人緣，某次一位男孩誤傳一封簡訊給Sierra，兩人在訊息往來中陷入「網戀」。但對外貌感到自卑的Sierra不願和對方見面，於是和學校裏另一位人見人愛的女孩聯手，與男孩展開一場虛擬戀愛。

Sierra就像現實中的每個女孩，對外貌感到自卑。偶爾我們會嫉妒長得比自己好看的女孩，想方設法去模仿打扮，成為別人定義的「美女」。我懂，我們都有過這種焦慮時候。想要告訴正否定自我價值的你，真正的美，是你投入在會讓自己開心的事情上，那時人散發出的光芒，無比耀眼，而做真正的自己，不就是最開心的時候嗎？

面對愛情，你也是個「淆底」的「廢柴」嗎？按圖看看《席艾拉正廢柴》劇照尋找屬於自己的美吧▼

6. 《虎父無犬女》（LIKE FATHER）

這一次，我想坐下來和家人聊聊

（Netflix劇《虎父無犬女》宣傳海報）

Rachel是廣告公司的主管，也是一名工作狂，因為太投入工作，未婚夫在結婚當天選擇放她鴿子，婚禮後，她又陰錯陽差的和消失多年的父親一同搭上蜜月郵輪。兩人從一開始的爭執衝突，逐漸敞開心房理解對方，斷線的父女之情又重新接上線。

你會如何形容與家人間的關係呢？融洽還是疏離？家人之間的感情有好多種，其中一種，是我們彼此關心，卻又說不出口，說出口了，在對方聽來卻是酸言酸語。新一年，正是重新審視與家人間關係的好機會，在團圓桌上，好好吃一頓飯，和家人敞開心胸聊聊吧！

在你心目中，家人到底是甚麼位置？按圖看看《虎父無犬女》劇照看看是否能夠找到答案▼

不論是你的身心靈，還是戀人、朋友、家庭關係，都值得好好維繫與照顧。2019 年，就是改變的開始，你最希望自己能夠在哪方面除舊佈新呢？

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：跨年不要人擠人！六部適合窩在家迎接新年的 Netflix 片單】

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港復康會，捐款$214，香港01送您 兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日 期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10082