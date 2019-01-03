《大黃蜂》近日上映，除了導演Travis Knight，女主角Hailee Steinfeld亦是《變形金鋼》（Transformers）系列裡，擔大旗的首位女角，更為電影配唱歌曲《Back to Life》，展現多才多藝的一面。若要列舉Hailee與主角相似的地方，大抵是其信念和勇氣，驅使她努力求進，並向著更大的舞台，大放異彩。

《大黃蜂》近日上映，Hailee Steinfeld成電影系列裡，擔大旗的首位女角。(《大黃蜂》劇照)

外貌似曾相識，原來現年22歲的Hailee，曾是位童星，於14歲時，便憑《真實的勇氣》（True Grit），榮獲奧斯卡最佳女配角獎提名，以及多個國際獎項，可謂潛能無可限量。她其後翻唱自己有份參與的電影《Pitch Perfect 2》歌曲，實力獲網民大讚，因此同年推出音樂唱片《Haiz》，為其歌唱生涯，開啟大門，還曾擔任自己偶像Katy Perry的巡迴演唱會嘉賓，亦為電影《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades）錄製歌曲《Capital Letters》。

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向理想前進

從小懷著理想，Hailee的入行契機，便是在8歲的時候，因看到任廣告模特兒的表親，出現在電視裡，於是她便告訴父母，希望自己也能做同樣的事情。能在芸芸實力演員中，站穩腳步，相信Hailee花了不少苦功，更甚是她的熱誠，以及敢於接受挑戰的勇氣，使她不斷向前，變得更具魅力，「最重要的事是『我接著會如何？』，無論我最終怎樣決定，都一定要正確，故我需要努力堅持。」對於她的毅力，她表示會把所有事情記下，特別是期望、夢想和目標，「你將有多百分之四十二的達標可能，這對我很有效。」

《Love Myself》歌詞勉勵人心。(《Love Myself》MV) 化壓力為做好自己的動力 成為童星，卻令她成校園欺凌目標，Hailee憶述學生時期，每天都被惡作劇電話騷擾，由於飽受壓力，故她在12歲時，便決定自學，並投入更多時間，練習演技。未被事情影響，反積極做好自己，她的演技獲得嘉許，歌曲《Love Myself》亦勉勵人心，「這是我需要提醒自己的東西：能夠愛自己是有多強大的力量，這是很易忘記的事，因我們都住在充滿批判的世界，如果你從自身出發，並擁有自我認知、自信和自愛，那麼你便會很好和安定。」

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「你要知道自己獨一無二」

美麗源於自信，Hailee曾表示「美貌是感覺良好的副產物」，「若感覺良好，便會看來很好」，她鼓勵要做自己喜歡的事，不要人云亦云，要只為自己而活，「將自己放在首位，並了解自己的長處」她亦建議缺乏自信的人，應找到令自己快樂的原因，可以是閱讀、寫作或旅遊等，「你要知道自己獨一無二，而且你並沒有錯。」除了自信，她感謝家人的長期支持，給她信心追夢，「我很幸運得到家人的支持，事實他們令我感到踏實。」

（資料來源：TODAY、INSIDER、E! NEWS）