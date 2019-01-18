下垂的乳房、肚腩、腳毛……這些插畫告訴你：女孩可以不完美！

IG 插畫家 Christine Emily Yahya 畫下女子的各種姿態：層層肚肉、下垂的乳房、自慰、孕婦哺乳、身障者、跨性別者⋯⋯聽聽身體的聲音，你會發現每一吋肌膚、毛髮甚至是你過去以為的肥肥肚子，都充滿美和力量。

Christine Emily Yahya 插畫（pink_bits @instagram）

你曾經裸身照過鏡子，好好地端詳過身體嗎？

偶爾，你會裸着上身，試圖走到鏡子前面好好看看自己的身體，但是你的勇氣只有三秒，馬上撇開頭，氣惱想着，肚子的肉如果少一點多好、下巴要收一點、腋毛跟手毛應該要修、胸部如果再大一點就好⋯⋯我們都曾因為身材而有自卑的時候，苦惱身材為什麼不像廣告看板上那位模特兒，為什麼不像坐在身旁那個高高瘦瘦的女孩子？

來自澳洲悉尼的插畫家 Christine Emily Yahya 用畫筆畫出女子的各種姿態：可能有層層肚肉、下垂的乳房、自慰、孕婦哺乳、身障者、跨性別者，她希望可以藉由畫出那些被社會要求隱藏的女子樣貌，鼓勵所有女孩子更愛自己的身體，因為你的美，來自你的獨一無二！

沒有最適合的時機，只有你敢不敢面對自己

每到夏天穿比基尼，女孩們總會覺得「還沒準備好」，其實沒有所謂「最好的時機」，多給自己一點自信，肉肉的女孩穿上比基尼，大方展現你美麗的身體吧！

美觀？我就喜歡和毛毛共生共存

有些人喜歡光溜溜的身體，也有人喜歡讓毛髮自由生長，如果你覺得這就是你最喜歡、自信的樣貌，那就不用害怕其他人的眼光！

▼▼敢於面對自己！按下圖放大更多Christine Emily Yahya的插畫▼▼

+ 4 + 3 + 2

親愛的，沒有人能夠定義誰的身材是「完美」，或許坐在你身旁的那個女孩子，也正為自己的身材困擾，你願不願意將凝視他人身體的時間，分給自己呢？站在鏡子前好好地去撫摸、去擁抱、去感覺你的身體，低頭可見的雙頜，一路滑過乳房，至微微隆起的小腹、佈滿大腿的肥胖紋，直到穿越被毛髮覆蓋的陰部⋯⋯

認真去傾聽身體想對你說的話，你會發現每一吋肌膚、毛髮甚至是過去以為的肥肥肚子，都充滿美和力量，因為他們都是你的一部分。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：精選 12 張 IG 女孩插畫：我愛我，連你口中的肥肉一起】

為情人節增添更多意義！請即 入去「01心意」平台支持願望成真基金會 ，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）： https://heart.hk01.com/zh/project/10076