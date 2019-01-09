【金球獎】Lady Gaga奪最佳歌曲　撐女生：美麗不需社會為你定義

Lady Gaga為電影《星夢情深》（A Star is born）創作的主題曲《Shallow》奪得第76屆金球獎「最佳原創歌曲」，於台上領獎時一度激動落淚。她特別多謝電影導演兼男主角Bradley Cooper的支持與鼓勵：「作為一個女人，好難於業界中被重視。」Lady Gaga由出道開始，從衣著、歌曲到言行，毫不掩飾自己的真性情，教女生「美麗不需社會為你定義」。以下出自她的金句，正好成為女生活出真我、自在的良言。

電影《星夢情深》（A Star is born）男女主角Bradley Cooper與Lady Gaga（GettyImages）

別讓任何人告訴你：「你不能做自己」。 Lady Gaga

大家都在說：「女生就要有女生的樣子」。

女生總會經歷過為減肥而節食，買下一大堆用不著的護膚品，羨慕著女星白皙的肌膚與纖幼的身型，渴望自己成為被社會認同的美麗女生，全因社會就是以身材、皮膚、年齡這些「美的標準」來定義女生。不斷追趕著社會的步伐，難道個個都倒模似的便算是好嗎？

要討人喜歡，必先從喜歡自己開始。不一定要穿著粉紅連身裙，到酒店食英式下午茶才是女生，可能在茶餐廳點炸雞脾，紅荳冰的才是你的模樣，做回自己最真實的樣子，別人也會因為你的真心與你親近。

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我容許自己失敗，容許自己軟弱，不怕自己的缺點。 Lady Gaga

理想的自己與現實的自己總是有一段距離，為了成為理想中的自己，努力去追求完美，將自己與他人比較，只會將自己與現實愈推愈遠，而帶來的盡是挫敗感與失落。

在社會的完美標準下誠實面對自己的不完美，不要輕易的否定自己。相比當個迎合社會的芭比娃娃，你的不完美成就出獨特性。放鬆一點，有時候可能是你將自己的小瑕疵放大了，其實別人才沒有像你想的那樣在意。

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你無法在愛裡找到自己到底想要甚麼，如果你不先愛自己的話。 Lady Gaga

在愛情中我們很容易迷失自己，忘記了要先把自己照顧好，才有能力去好好的愛別人。漸漸關係失衡，變得為了迎合對方而失去自己。

對自己誠實，學習在愛情中繼續做原來的自己，在關係中彼此成長，勇敢面對所有困難。愛情並不會因為你的委曲求全而變得美好，要長久地經營一段關係，就要學懂如何在愛情中成為完整的存在。

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