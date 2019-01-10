【1月星座運程】2019多事發生！苦悶找人陪伴　朋友比戀人可靠

新年快樂！新一年新開始，把2018所有煩擾的事放低，展望將來，一起向2019進發吧！今年將會是刺激的一年，所有人整體來說都比較多事發生，事件沒有好壞之分，但從每一件事裡我們都能學懂一些道理便已經得到了最大的寶藏。

2019所有人整體來說都比較多事發生，事件沒有好壞之分，但從每一件事裡我們都能學懂一些道理。（《日日是好日》劇照）

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【1月生日之星】山羊座（12月22日-1月20日）



整體：這個生日月你有優哉游哉的感覺，什麼也不想做。

愛情：單身的你，這個月你並不嚮往戀愛，你只是嚮往有個人在身旁陪伴，那人可以是朋友，可以是家人，總之山羊座這個月希望有人陪伴，不想自己一個過日子。建議你找朋友便可以了，不要因為悶而隨意開始一段關係。

事業：這個月不適宜在工作上有太大變化，這個月你只適合做輕鬆的工作，不宜太大壓力，因為你還未開始可以認真投入工作。如果投資的話，只可以做一丁點。

其餘11個星座的詳盡運程，請click圖看＝＝>

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作者簡介：



魔女伊維特利用直覺塔羅來做占卜，所以與一般依書直說的牌意或許完全不同。想知道更多關於她的塔羅和魔法可留意她的fb或IG。

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