【GM diet】忍耐一周能減8公斤？聲稱不用運動仍能變瘦的急救餐單

經過一連串假期，身體脂肪不經意地再長厚一吋，內心感愧疚之下，是時候要決心減肥，免得農曆新年時，將會再長胖一圈，不然到時便需花長時間，才能減掉贅肉。近日GM diet的話題再度興起，只要依照食譜進食，一周便能輕鬆減掉最多8公斤，不少網民親身試驗後，都力證有效，實讓人蠢蠢欲試。

經過一連串假期，身體脂肪不經意地再長厚一吋，內心感愧疚之下，是時候要決心減肥。(《藍海傳說》劇照)

曾於歐美風靡一段時間，GM diet由美國汽車公司General Motors研發，原意想提升員工健康，增加生產效率，不少員工遵照餐單飲食，一周後不僅變得精神，健康轉佳，而且每人還平均減掉約4.5至8公斤。這神奇餐單的做法，是透過攝取大量低卡蔬果、蛋白質和複合式碳水化合物，排去身體積聚的毒素，因此能提升免疫力，並達到減重的效果。

歐美瘋傳的GM diet，據說能令人一周減去4.5至8公斤，而且變得更有精神。（《歡樂頌》劇照）

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比起一般減肥，GM diet算是燃眉之急的方法，不妨參考一下做法：

+ 3 + 2

不過，這做法屬急救性質，不宜長期使用，營養師Indrayani Pawar認為，餐單內的食物，都較為低卡，或會導致新陳代謝減慢，令體重停滯，若能量不足，亦會引起頭痛和變得虛弱，令人難以長期堅持，而且恢復正常飲食的話，體重也容易打回原狀。

（參考資料： India Today）

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