快樂使事情變美好，但我們偶爾亦會經歷低潮，若然不發洩出來，把所有事情獨吞，強裝作微笑，便會容易弄巧反拙。雖然生氣易讓關係變惡劣，但有研究顯示，小小的脾氣其實反能做對的決定，生意亦會更成功，因此現時被壓力弄得喘不過氣的人，不妨抱怨一下吧！

龍力蓮個性暴噪，易發脾氣，與現實的上司，也有著幾分相似。(《愛回家》劇照)

相信有看《愛回家》的人，都知「大小姐」龍力蓮個性暴噪，易發脾氣，與現實的上司，也有著幾分相似。根據BBC的統計報道，原來這些人的事業發展，亦較為佔優，有較好的生意談判，所賺的金錢亦較豐厚，而在感情方面，婚姻也較為穩定，相信是因為有溝通，所以能互相磨合的緣故。

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我們的快樂，需要是自然的，而不是假裝，企圖讓自己快樂，也許會更易做錯決定，統計亦指，比較「正面」的人，較容易受騙，亦會做較高風險的事，例如酗酒、暴食或吸食毒品等。這或許是他們紓壓的方法，因此若及時得人指引更好的道路，如運動、繪畫等，相信他們最終定能找到最真實的快樂，也大大減低做高風險的事。

不止報道，有學者亦透過實驗，證實發脾氣帶來的好處。Matthijs Baas等一眾人曾邀請實驗者分成兩組，分別表現出生氣和無表情，發現生氣的一方，思維能產生較多想法。他總結，生氣有助短暫的堅持，提升未經組織和彈性的想法，以及表面的語言能力，以激發出新穎的創意，但這都只是一時之事，很快便會恢復原狀。

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雖然生氣能宣洩情緒，但過多的話，亦會影響人際關係，故需找個較合適途徑，才可達到雙贏效果。曾寫有關女性和憤怒的作家Soraya Chemaly，便利用紙筆，抒發她的負面感受，「我的創作能產生共鳴，是因一堆的氣憤，但我在書寫時，並沒察覺到，所以很多未能透過嘴巴表達的事，都能一一透過手指打出來，我後來才發現，宣洩不滿是我個人創作的推動力。」由此可見，生氣不只有負面影響，若然好好利用，其實也可變成裝備，促使自己進步。

除了繪畫，還有其他抒發情緒的途徑：