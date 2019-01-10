中環cafe新蒲點x執嘢　承諾一季不買新衫　$150／5件高質時裝任揀

臨近農曆新年的日子，總有班女生一邊在叫喊「斷捨離」，聲稱在整理衣櫃的同時，往往敵不過季尾減價、春季新貨的誘惑，結果又購買了一大堆的衣服，結果令家中存積了很多從未穿過或只是貪新鮮穿過數次的服裝。

「執嘢」將於今個星期日（13/1）聯同Zero One Coffee & Roastery舉辦「流動衣櫃二手換季2019」活動。(JupYeah 執嘢@Facebook)

英國一間營養健康公司曾訪問了2000人，了解他們的消費習慣，發現每名英國人平均擁有價值200英鎊（約港幣2,000元）的衣服是在購買後沒有穿過的，當調查員詢問原因時，受訪者不外乎回答等待減肥或款式重新流行後才穿上等籍口。

至於香港，綠色和平亦曾在2016年進行過一項港台衣服消費調查，結果發現香港人與英國人不相伯仲，平均每人擁有近百件衣服，每6件服裝就有1件是從未穿過，香港人平均每年丟棄約869萬件衣服，可見非常浪費。與其做大嘥鬼，造成浪費，還不如在日後改變自己的消費模式？

與其不斷追潮流購買Fast Fashion，不如改變一下自己的消費模式。(JupYeah 執嘢@Facebook)

不是說不購買任何衣服，畢竟服裝亦是我們的必需品之一，不過至少要減少購買，買也要買得精明！在這原則下，或許二手服裝是你的選擇之一。

執嘢創辦人之一Ren：「希望到來的人士得到這5件服裝後，就不要再購買新衫了。」（資料圖片／Crystal Lee攝）

「執嘢」每次舉辦換物活動即使要收入場費，例必人頭湧湧，本周日（13/1）將以全新模式聯同咖啡店Zero One Coffee & Roastery，於中環舉辦「流動衣櫃二手換季2019」活動。是次買家不但可以港幣150元任選5件二手時裝和享用Zero one咖啡一杯（自攜杯可減2元），更需要在網站簽署「一季不買新衫」的承諾書。

「我們在考慮服裝數量與價位時，幾個女生均認同5件服裝是一個女生於一季內最適合令她足夠應付所需的數量，因此希望到來的人士得到這5件服裝後，就不要再購買新衫了。」「執嘢」創辦人之一Ren如是解說。

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有此想法，全於過往經驗所得。「舉辦流動衣櫃活動的原意，是由於數年前舉辦以物換物活動時，看到太多剩下的服裝實在太高質素，因此希望能夠集中於同一個地方分享這些高品質服裝，以免造成浪費。」故此，他們亦邀請了時裝品牌LastbutnotLeast創辦人Toby Crispy悉心精選了一部份的二手服裝，供大家尋寶。

是次總共設有200多件二手時裝供有緣人選購，款式包括外套、毛衣、連身裙，只要善用配搭技巧，絕對能利用不同單品襯出新造型，減少浪費。

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二手服裝從來也不代表殘舊、有破爛，反而有機會是原主人認為款式不適合自己而分享出來，供有需要的有緣人接手。在他人眼中的沒用的物件，或許對另一人來說就是寶物，既能救救地球，又能滿足購買慾，打造時尚造型，何樂而不為？

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Lookmatters Mobile Wardrobe 流動衣櫃二手換季 2019

日期：1月13日（星期日）

時間：12：00－18：00

地址：中環威靈頓街83號

「一季不買新衫」承諾書：

http://wearnothingnew.splashthat.com

（資料來源：Greenpeace, The Guardian）

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