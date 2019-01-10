【Brunch】週末最美滿的開始：與坊間不一樣的Brunch｜女生識食

就算網民對brunch作出再多攻擊，根據非正式統計，brunch愛好者對其的喜愛程度依然絲毫不減。 而如果你像我一樣喜歡brunch，而同樣又想埋單埋得順氣一點的話，介紹你一家以新鮮海鮮作賣點的Fishsteria Waterside。

在香港要食海鮮絕不困難，不過要找到一家環境清幽、食材新鮮，同時價格不會貴到嚇壞人的餐廳就絕不容易。最近筆者與朋友試了Fishsteria Watersid推出的海鮮brunch，價錢不算低但總算埋單埋得心悅誠服。

Fishsteria Watersid由意大利名廚Gianni Caprioli創立，於堅尼地城及灣仔皇后大道東均有分店。Fishsteria Watersid成立至今致力為客人提供最佳、最廣泛、最新鮮的海鮮，包括蜆、生 蠔、龍蝦、藍鰭吞拿魚、意大利鱸魚、阿拉斯加帝王蟹，以及來自法國南部的比目魚，絕對可以滿足一眾海鮮控的慾望。

最近，Fishsteria Watersid特地以主打的新鮮海鮮構思出一系列brunch：包括經典brunch鮮蟹肉奄列、香烤三文魚和鮮蝦，伴以菠菜、番茄及烤薯仔。鮮蟹肉奄列入口清甜，蟹肉比例適中（當然有更多蟹肉會更開心！），蛋亦煎得相當嫩滑，單單是吃鮮蟹肉奄列已有強烈的滿足感，更莫講這個經典brunch set同時可以享受到三文魚！絕對讓人有力去享受接下來的一天 !

而如果你像我一樣，有時候一起床就想吃一頓超豐富的早餐，不妨考慮選擇份量十足的三文魚長通粉。Fishsteria Watersid在長通粉中加入白蘭地醬，使得口感變得更豐富，味道亦更濃郁。又或可以考慮招牌竹炭三文魚漢堡，竹炭麵包內夾有以水煮三文魚他他、小酸豆、洋蔥和生菜，味道偏酸，非常開胃。

甜品控可以考慮餐廳最出名的Pancake。灑上雜莓和自家製雲呢拿鮮忌廉的班戟，吃畢一整個也可以說服自己：「有莓應該好健康」。

擔心會長肉的朋友，在Fishsteria Watersid亦有選擇。餐廳推出健康早餐，包含脆嫰羽衣甘藍、菲達芝士和炒蛋伴香煎蘑菇，健康之餘亦可滿足口舌之慾。

又或可以選擇加入紅雜莓及黑朱古力的希臘乳酪穀麥伴蜂蜜，還有四款不同餡料的牛角酥，包括忌廉芝士配煙三文魚、番茄牛油果配巴馬火腿、番茄配Stracciatella絲綢軟芝士，以及炒焦糖洋蔥配山羊芝士，總有一款合心意。又或可以大受歡迎的Fishsteria凱撒沙律，餐廳以超好吃的明太子和烏魚子沙律醬，配搭蒸鱈魚，保證一早就可以為大家補充大量蛋白質。

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