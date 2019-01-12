【減肥食譜】同款食物卻不同卡路里？節食都可選甜品：點到即止

減肥除了做適量運動，飲食亦是重要的一環，營養教練Graeme Tomlinson（@thefitnesschef_）便透過社交媒體，分享有用的節食心得和食譜，讓網民亦能輕鬆減肥，繼續向著目標努力。

Tomlinson的減肥方法，不會完全戒掉零食，讓人能夠一直堅持計劃。(@thefitnesschef_)

節食的時候，我們往往只顧卡路里的多少，忽略食物背後的營養，令體重因而大上大落，情緒亦易受波動，最終造成計劃無了期擱置。Tomlinson所分享的做法，則較為彈性，「現今實在有太多不能持續的減肥計劃，因此我設計一個減肥計劃，讓人能達到、學習和持續目標，並享受過程。」

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滿足食欲，但點到即止

為滿足心理渴求，吃了150卡路里的雪糕，這並沒太大問題，但最重要的是要點到即止，不然繼續吃下去，只會額外多攝取1000卡路里。(@thefitnesschef_)

除了不同食物的卡路里列表，Tomlinson亦會舉出一些減肥謬誤，「幫助別人明白一些簡單的事，從而改變他們的節食動機，讓他們更能堅持達致成功」，如減肥的同時，需要平衡心理的渴求，「攝取剛好能滿足自己的分量」，但滿足過後，他認為要阻止自己繼續進食，否則便會前功盡廢，因所攝取的卡路里，會比滿足分量的卡路里為多。

快餐讓人更易致胖，當中或不因卡路里，而是科技使人變得懶惰。(@thefitnesschef_)

隨科技進步，我們常透過手機應用程式點餐，但這卻增加致肥機會，他指出，雖然點選同一個漢堡包餐，但在4年來，超重風險卻增加，當中的原因，並不因卡路里，而實是手機的外賣按鈕等，令人減少走動，因而能量消耗變少。

Tomlinson對減肥的看法，大都是我們平常會忽略的細節：

+ 5 + 4 + 3

某款脆皮朱古力雪條的卡路里，相等於逾3支雪條。(@thefitnesschef_)

同一食物，卡路里卻不一樣？

零食的卡路里，一般都偏高，使人盡量避免，Tomlinson則認為，只要智慧地選擇零食，增肥的機會，亦會大為減少。他會比較同類型食物的卡路里，如某品牌的脆皮朱古力雪條，其卡路里相等於逾3支另一牌子的雪條，因此嘴饞時，其實可選後者，而且亦不會有太大罪惡感。此外，他常會展示兩款外貌幾乎一樣的食物，但卡路里卻大為不同，而當中的原因，便是食物和分量的選擇：

+ 7 + 6 + 5

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（圖片獲thefitnesschef_授權轉載）

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