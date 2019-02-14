【木村拓哉】帶G-Shock、搽唇膏：其實酷，說的就是努力的人！

亞洲天王級的巨星木村拓哉，今年47歲了。回憶23年前，24歲的木村主演的電視劇《悠長假期》在日本首次播放時，有大量護衛在街上看守他的宣傳海報，因為偷海報的人，實在太多了。 編輯：阿夢夢、王微辣（一条） 撰文：毛尖（一条）

日劇《悠長假期》（1996）海報（一条提供）

能在螢幕上看到這麼美的容顏，覺得活着也是很好的事啊。

早前，木村拓哉剛剛開通微博帳號，僅一天，就收穫了14萬粉絲的關注。他的首條微博——區區幾十秒的問候語，瞬間閱讀上千萬，而他的頭號粉絲羅志祥，在其微博留言，點讚數竟然也已經好幾萬，真是讓人不禁感歎男神的影響力。

木村拓哉，一個神話般的存在，從他15歲出道以來——收視率排名前五的日劇，他出演了四部；連續15年霸佔日本女性心中「最有好感男性」第一名；十次獲得「日劇學院賞」最佳男主角，創下紀錄。

2000年，他宣告和女明星工藤靜香結婚，NHK電視台用「天王駕崩級」的待遇，每15分鐘就滾動播報這條新聞。今年，他15歲的女兒木村光希出道，日本74家報紙同時讓她上了頭版，這個「最強星二代」藍底證件照上的臉，分明就是木村拓哉當年的翻版，讓人驚呼基因的強大。

木村拓哉15歲的女兒，木村光希（一条提供）

最近，一条在G-SHOCK 35周年的上海活動現場，見到了「活的」木村拓哉。作為一個46歲的「中年男人」，他比我們想像得要英氣、挺拔很多，他臉上多了幾道皺紋，因為喜歡衝浪，曬得膚色很深，但為了保護大海環境，堅持不塗防曬霜。

有人說，木村拓哉的臉，只是他一個微不足道的優點，我們好奇：他保持巔峰的秘訣到底是什麼？他擺擺手說，「沒有巔峰那回事，也從沒想過，我從沒想過爭搶、和誰pk。能獲得別人的掌聲，是比想像中還要珍貴的事情，我非常珍惜。」

木村拓哉為G-SHOCK拍攝最新廣告大片（一条提供）

【一条專訪木村拓哉】

Q：歡迎木村君來到上海，對上海有什麼特別的印象？

A：上一次來上海，是拍攝電視劇《月之戀人》的時候，已經是8、9年前了吧。整個城市感覺很有能量，這是印象最深的。當時都在拍攝，都沒出門好好吃過一頓飯，所以這次希望能悠閒地享受一下上海。

Q：演員、歌手、偶像，你最認同自己的哪種身份？

A：每一種身份的表現方式不同。作為演員，你扮演的這個人物，他應該有怎樣的人生、不同的時代背景、作品的味道、顏色，這些都是需要演員自己去琢磨的；作為歌手，音樂的旋律、節奏能跨越國界，它的覆蓋面是很廣的；作為偶像，我覺得最不可思議的是，我自己也是人，對我們傾注情感的也是人。同樣是人類，我不想把粉絲、偶像區別開來。如果可以的話，我想盡全力回應大家對我的感情和熱情。

木村拓哉少年時代寫真（一条提供）

Q：保持巔峰的秘訣是什麼？

A：沒有「巔峰」那回事，也從沒想過自己算什麼「巔峰」。優秀的人在中國，韓國，日本，都有很多：看到酷炫的韓流舞蹈，還是會覺得好厲害啊，很帥氣；看到女團可愛的舞蹈和演出，還是會不禁心動。

我從沒有和誰競爭、或者pk誰的想法。無論如何，優秀的東西，就是優秀的。硬要說什麼「秘訣」的話，世界上還有很多更優秀的人存在，要清醒地接受、意識到這一點，才能刺激到自己的進步。

Q：說說和中國導演的合作吧。

A：拍攝電影《2046》的時候，真的沒有劇本。王家衛導演突然對我說：「你在等人，不是在等誰，你就是在等一個人，準備，開拍！」

我從來沒遇過這樣的狀況，當我滿腦子都滿是問號的時候，同演的梁朝偉先生對我說：「沒事，不明白也沒關係，總之好好享受表演。」正是因為他的安慰和支持吧，所以才留在現場，完成了拍攝。

Q：最近有什麼值得期待的新作品嗎？

A：新電影《假面飯店》，1月18日將在日本上映，是東野圭吾根據自己的原作改編的。如果是東野圭吾的粉絲的話，電影是非常值得期待作品。電影講的是一個刑警為了調查，潛伏在酒店當臥底，在酒店裏發生的故事。我和導演一起探討，才找到刑警、酒店職員兩個角色之間的平衡。

在電影拍攝結束後的慶功宴上，東野圭吾先生對我說：「我創作的主角『新田』，最初就是以木村你為原型來寫的。」 我當然是非常高興東野老師告訴我這些，但還是希望您能早點告訴我啊～

Q：男神的日常穿搭？

A：平時喜歡穿外套，回到家，牛仔褲、T恤這樣，我平時穿衣服很休閒的啦。

我最喜歡運動，衝浪，高爾夫，騎電單車，之前一衝動，還考了船舶駕駛證。

運動的裝備沒有太大講究，但有時候在大海裏太投入，會忘記時間，手錶就幫上大忙了。我會選擇一些對自己有特別故事的配飾，18歲的時候，很癡迷手錶，買了第一隻G-SHOCK。它很堅硬，戴着很安心，有「遇到困難不逃避」類似的意義。

18歲的時候，很癡迷手錶，買了第一隻G-SHOCK。它很堅硬，戴着很安心，有「遇到困難不逃避」類似的意義。（一条提供）

Q：未來的人生目標？

A：我的人生目標，不是自己特別想去變成什麼樣子，也不會特意去追求什麼，而是想和大家一起做點什麼。到現在為止，我所做的一切都不是憑我一個人的力量完成的，大家彼此之間建立信任是非常重要的。如果對方對我說，一起拍電影吧，一起做音樂吧，這樣的認可對我來說是非常珍貴的。

Q：如果年輕人立志成為像你一樣的偶像？

A：我最初也挺小看做明星這件事的。在遇到着名舞台劇導演蜷川幸雄先生、參演他的舞台劇之前，我也沒有意識到獲得別人的掌聲，那種力量，意味着什麼。能從別人那裏得到歡呼，得到掌聲，是比大家想像中還要珍貴的事情，不是理所當然的。要讓自己成為配得上這些歡呼、掌聲的人。

現在大家所邁出的每一步，明天都沒有辦法再重新來過。今天踏出的一步和明天踏出的一步，是不一樣的，所以希望你們能珍惜現在的每一步，全力以赴。

能從別人那裏得到歡呼，得到掌聲，是比大家想像中還要珍貴的事情，不是理所當然的。 木村拓哉

年輕時的木村拓哉（一条提供）

【木村拓哉的臉】

即便是看看木村拓哉的臉，你也會覺得不虛此生。他出道時候的很多照片，以今天的標準，圖元都低了，但是他的臉似乎自帶高清模式，因為他的眉在眉應該在的地方，眼在眼最應該的地方，嘴就更是，亞洲男人中，他的嘴最好看。

史無前例地，1996年，KANEBO唇膏廣告請一個男人代言，頭兩月賣出300萬支，是平時的幾十倍。所以說，有些人活成民族的脊樑，有些人活成民族的肉身，木村拓哉就是後者。他就是日本之美，川端康成把日本的傳統美帶入靈魂，木村完成這種美的現代化轉型，終結了高倉健，開出了新田真劍佑，但又同時秉具了古典硬漢和異次元的男性之美。

他好像驕傲，其實他只是冷淡；他好像邪魅，其實他只是神顏。嘉寶（Greta Garbo）的臉應該申遺，木村拓哉，也應該。我在網上看過他很多劇，滿屏彈幕，都是鬼哭狼嚎要和他在一起，都是感歎「餘生也晚」，沒有趕上他十六歲初出道。

除了《悠長假期》、《HERO》以外，你還記得木村的哪些經典作品？按圖重溫他拍過的經典電視劇▼

木村拓哉出道就成了少男少女的宗教。他說要有光就有光，他戴黑框眼鏡，全日本黑框；他玩蝴蝶刀，蝴蝶刀成了當年最紅兇器；他演飛行員，日本飛行員報名刷爆歷史，全日空股票沖新高；他演冰球選手，冰球觀眾同比增加三倍，冰球教練沒一個能夠單身。

關於木村的所有消息，都是國家級的，他結婚的消息是國事報導，被媒體形容為「天皇駕崩」之勢。潰不成軍少女心，女神工藤靜香因為霸佔了日本小神被活生生降維，成了最讓人討厭的女人。

這麼多年，他是日劇史上無數記錄的保持者，他自己刷新着自己，木村效應也沒有被他的婚姻改變，《律政英雄》依然攀上日劇收視率之巔，他扮演的檢察官徹底改變了當年法律專業的招生。我的日語老師說，能在螢幕上看到這麼美的容顏，覺得活着也是很好的事啊

木村拓哉出道就成了少男少女的宗教！按圖看看「教主」完美的臉▼

+ 6 + 5 + 4

仔細看木村的臉，他既男人又男孩，他留長髮不娘只是發亮，他骨感分明適合所有時代造型，童叟無欺他就是偶像的定義，也因此，三十年過去，當他不再是玫瑰般少年，他依然可以在天南地北激發大家說：噢，我愛你被摧殘了的臉。

想起當年《戀愛世紀》（1997）裏，松隆子哢嚓剪掉木村的頭髮，幾乎把整個東京的髮型都改短，而這些年，我們跟着木村成為中年人，我們陪着他長髮變短髮，膚色加深皺紋加深，想到在我們成長的無數傷痛裏，他曾經用謎一樣的語氣對我們說：

也要下狠心去經歷那些負面情感啊！

只有體會了悲傷、懊悔、寂寞，才能成為一個恰如其份的人呀！

其實酷，說的就是那些努力的人啊！

木村拓哉（一条提供）

就覺得，和他活在一個世紀裏，也算是「悠長假期」。因此，不用擔心木村拓哉會像James Dean那樣留下無數未亡人，他是最近三十年來最大的活着的虛構人物，就像拍《2046》的時候，王家衛對他說，「你在等人，不是在等誰，就只是等人」，木村拓哉自己，就是那個抽象的「人」，就是我們一直等的「人」，一個即將帶着笑意消失的憂傷男人，一個又將淡然上場撫慰我們的神秘男人。

這就是他，木村拓哉。一個帶有一點斯多葛（Stoicism）氣質的亞當。一種不需要翻譯的人類感情。上帝最溫柔的內心活動。

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