【職場真相】台灣插畫家一語道破：任學歷再高　在座各位都是垃圾

一般而言，大部份香港人的人生都把工作放在第一位。工作時間佔了日常一半有多，還在日光時進公司，離開了已找不着太陽。日做夜做，這也不算最慘，最慘是你剛好遇着奇奇怪怪的同事。

台灣插畫家trashxxman除了在社交媒體發佈，最近更推出Line貼圖，或可試試一不小心send錯給上司，看看反應......（trashxxman）

台灣插畫家trashxxman最愛跟大家說殘酷的職場事實，就是「在座的各位都是垃圾。」不管是你的同事、你的上司，抑或你自己，壓根兒都是一群生存在同一職場的垃圾。

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人生總是不如意，抑或該說是如意都不會發生在你身上，花最長時間的工作空間中，當然逃不掉要面對「好同事」、「好上司」。你以為同事都是互相幫助，但事實就是他們不幫倒忙已很好；你以為工作是應份的事，但現實就是他們盡可能逃避工作，「呢啲嘢唔關我事。」。上司理應是有管治能力的人，但他們的腦就如薯片一樣，空氣為主，內容佔少；上司又是個守財奴，絕不會因為你的能力而加薪，看到自己的薪水，都以為老闆在羞辱你。

要是以上情境真的不幸地就是你現在的處境，那麼除了祝福你，還是只能安慰你，你真的並不孤單。

（插畫獲trashxxman授權轉載）

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