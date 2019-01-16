【許瑋甯】不再忍讓告別花心男　再遇幸福：別讓愛你的人一直等你

愛上一個人，以為時間會改變他的任性，豈料只讓事情變本加厲，再次被傷得體無完膚。一個真正愛你的人，絕對會顧慮你的感受，經一事長一智，許瑋甯學懂愛情道理，告別舊愛，再遇更好的人，與攝影師男友劉又年交往一年多，日前更有傳他們秘密註冊，但女方其後否認事件。

經歷情傷，許瑋甯對愛情有全新看法，更遇上對的人，與劉又年譜出一段美滿的感情。(@anno8o7)

情侶生活需要互相忍讓，但不代表放縱，許瑋甯與阮經天的8年情，曾談婚論嫁，結果因對方花心，多次被傳跟前女友、內地已婚女星等人偷情，冷落對待許瑋甯，對她呼呼喝喝，亦被偷情者大爆奇怪性癖，種種因素導致感情破裂。雖許瑋甯沒說明分手原因，但經歷情傷，她對愛情有全新看法，其後更遇上對的人，與劉又年譜出一段美滿的感情。

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有時候跟過去告別是必然的路。 許瑋甯

當生活離不開對方，習慣他的存在，便很難捨棄現況，怕失去後，空缺難以填滿。不過，現實會告訴你，他只是一個過客，需要放手時，不應遲疑，這樣才能繼續前進，「有時候跟過去告別是必然的路，不下數十次的告誡，別像孩子般不懂事地沉溺。」雖開始轉變時，或會感難受，但漸漸你便會適應，並尋回自己的路，探索從未看過的新環境，發現失去了，其實不如想像般悲觀，自己也能好好過活。

不要因為不重要的人，而讓愛你的人一直等著你。 許瑋甯

時間到了，愛你的人便會出發離開。(@anno8o7) 一段殆盡的感情，即便再次點燃，很快亦會熄滅，你不會再為他花心思，他亦不會讓你感受到溫暖，大家死守住的，僅是各自的軀殼，卻霸佔大部分空間，盛不下他人的愛。「不要讓愛你的人一直等」，得不到確切的肯定，對方的耐性亦有期限，時間到了，便會出發離開，再等下班車，也不知是甚麼時候，只能回望這段錯過的機會。

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如果我在你面前你還不知道我愛你的話，那我不知道什麼是愛了。 許瑋甯

感情需要相處，若兩個人在一起，卻各自提著手機，對好友發送訊息，互不看一眼，那麼少了交流，感情很快便會丟淡，即使有話想說，但覺得對方不會在乎，把話藏在心底累積，便會感到疲憊，最終愛情也慢慢褪減。許瑋甯認為，「表達愛的方法是陪伴，不管任何時候，當你有需要，只要回頭看看，我都在這裡」，因為深愛對方，所以感受到對方的愛，即便工作時相隔很遠，你也會想起對方的愛意。

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