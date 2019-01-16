【女神】公認靚女就是女神？主流審美趨標準化成危機？

最近有一位朋友爆出一句驚世名言「你點可以話一個所有人都覺得靚的女仔唔靚！」聽到的時候心都嚇一跳，本以為其他朋友都會覺得她所講的說話離譜，卻竟然有幾個朋友讚同她的說話，突然間覺得自己孤立無援，突兀非常，原來同主流審美觀有分歧，是我的問題？

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撰文：sourpineapple

自己的審美觀一向出了名「奇怪」，總是與大眾公認的審美標準不一，覺得漂亮的女生都不太為人熟知（其實也就可能我的朋友不太留意模特圈），因此長期出現一個問題，就是幾個朋友圍在一起聊天聊起所謂的「女神」的時候我總是靜靜的不出聲，一來我大多數都不會讚同她們的講法，二來很多時候我都不知道她們說的人到底是何方神聖。

到底成為「女神」的標準是什麼？又為什麼要把一個人神化，稱之為「女神」？一直以來在我認知中，女神值得就是想雅典娜那樣，充滿智慧，天賦異稟，擁有常人沒有的神力，才能冠之于神之名。那好，問題來了，就是現在那些所謂的「女神」有什麼常人沒有的能力，配得上神這個頭銜？如果沒有什麼過人的能力，又為什麼要把某一部分女生的地位比常人拉高一等，在女生已經承受着各種各樣來自外界的壓力的時候，還要看着這些神化了的女士慨歎自己遠不如人？

↓↓↓編按：你心目中的女神會是誰？↓↓↓

到底是從什麼時候開始，審美觀變得越來越標準化，誰規定女生一定要瓜子臉，大眼睛，漏斗身材才能貼上美人的標籤？又是誰規定那些點讚數高，多關注者的人就一定好看？你是真的覺得她好看，還是因為其他人都覺得她好看所以她就好看？這個問題你有想過嗎？很多時候我們都不為意自己被接受了某種意見，亦不會去想為什麼會相信這件事情，又是什麼時候開始，人們變得越來越缺乏獨立思考的能力？

↓↓↓編按：按圖放大看瓜子臉女神↓↓↓

要是審美觀變得那麼標準化，大概不久的將來整容醫院也免了，索性興建一座座美人製造廠，按着模子把人改頭換面，街上每個人都長的大同小異，也就不用煩審美觀不同這個問題了。

不過朋友那句驚世名言我後來想了一下，其實也不無道理，畢竟當所有人都認同一個人的美貌，而我作為唯一一個人否認，難免會收到眾人的白眼，搞不成還會惹起罵戰，為了一張臉，搞成這樣，又何必呢？

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「朋友的驚世名言」​】

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