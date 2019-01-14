《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》已於剛過去的星期六圓滿結束，然而當頒獎典禮播映完畢後，最大的討論話題竟不是談論「賽果」，而是將焦點落在當主持宣佈「最受歡迎女歌星」由菊梓喬（Hana）奪得時，吳若希（Jinny）的浮誇反應。

上個年度，吳若希因結婚產子而闊別樂壇，而菊梓喬則似是後起之秀，拿到眾多的歌曲獎項，而今年吳若希再度回歸樂壇，二人再次鬥得難分難解。一直以來，外界都有傳吳若希與菊梓喬不和，誓要爭奪「一姐」之位，因此在頒獎典禮前已有不少人猜測「最受歡迎女歌星」定是二人之爭，而觀眾亦非常留意她們當晚的互動。

於《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》中，菊梓喬打敗吳若希，成為「最受歡迎女歌星」。(Vcg.com)

是真心祝福還是如網民所說嫉妒？

全場觸目的一刻落於宣佈菊梓喬成今年「最受歡迎女歌星」時，坐在她身旁的吳若希拍爛手掌、露出浮誇笑容，雖然其後她有向菊梓喬送上擁抱，但一班網民均不禁批評她笑得太誇張，是「世界級」反應，似乎不是真心祝福對方，而是故意裝作大方，嫉妒對方得到這個殊榮。

亦有指她帶有一種幸災樂禍的表現，皆因過往「最受歡迎女歌星」得獎者均是出道多年的女歌手，包括梅艷芳、葉蒨文、葉蒨文、容祖兒等，而菊梓喬只是出道兩年，明顯會像當年林峯得獎「金曲金獎」時一樣會被受批評。

【逐格睇】按圖即睇吳若希的表情包

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吳若希的反應，或如她所說，是真心的祝福。

不過，同輩間的嫉妒之心，無論是職場或是朋友間，女生們或多或少都感受過嫉妒這種情緒。即使平日與朋友相處時也能相親相愛，不過一旦對方突然受到讚賞或擁有你期待已久的事物之時，在這樣的情況下，情緒被波及，負面情緒出現，絕對能夠理解，但同樣它亦會在不知不覺中影響你們之間的友誼與傷害對方。

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吳若希的笑容出現真心還是嫉妒？(Vcg.com)

如何知道你的朋友，正在嫉妒你？

活在嫉妒心理下，每每對方有任何新資訊都會暗中在心底與別人比較，在社交媒體盛行的今天，比較心尤其明顯。

美國北伊利諾大學心理學家Suzanne Degges-White指出嫉妒之心並不是沒有徵狀下形成的，如果要分辨你的朋友是否對你存在嫉妒心態，或可問自己幾個問題，朋友會否經常以一套「不公平」的思想去跟你相處，例如會否重視物質上的比較，當你購買了一件新款衣服時，她又會否要馬上買一件跟你炫耀，甚至視你為競爭對手？然而，當你得到擁有的事物比她多時，她會生氣嗎？

Suzanne Degges-White亦提及原來安全感並不是只應用於情侶身上，每個有嫉妒心態的人只因她們均缺少了安全感。思想負面、對自己缺乏信心，才會無故的嫉妒別人；倘若具強烈自尊心的人往往亦不會輕易嫉妒周圍的人。

吳若希雖然有向菊梓喬送上擁抱，但一班網民均不禁批評她笑得太誇張。(Vcg.com)

因此，如果要應對這種帶嫉妒心的朋友，最大的關鍵是不要害怕與她相處，反而是要與她製造更多的相處機會，花時間多與對方談及心底話，坦誠以對地分享自己的情緒感受，令對方感受到一份真摰的情感。只有這樣，對方才會與你訴說自己脆弱的一面，令和解機會增大。

從來，無論優勢有多好的人也總會有缺點，每個人也不會有完美的一面，往往盯著他人的優點、放大自己的缺點，辛苦的只有自己與對方，還不如來一場真誠討論，了解對方的想法，更有機會令嫉妒心消失。

畢竟這世界，永遠多一個朋友比多一個隱形敵人好。

（資料來源：Psychology Today, Bustle）

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