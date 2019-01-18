憑著內地劇《延禧攻略》而人氣急升的佘詩曼日前於內地的火鍋店用餐時被網紅店主邀請進行抖音直播，於美顏濾鏡下驟變「蛇精男」，連她自己也嚇一跳。及後佘詩曼於社交平台上分享素顏照，表未沒有濾鏡的自己才是真正的她。佘詩曼拍過多套經典劇集，演過不同性格的角色，帶給女生多句感動的話語，鼓勵女生活得寬心。

美顏濾鏡下驚變「蛇精臉」（左）／素顏下完全不覺得余詩曼已年過四十（右）（網上圖片）

愛是不需要說對不起的，謝謝你出現在我的生命裏。 祝君好 —《十月初五的月光》

感謝他的出現成就了現在的自己（《十月初五的月光》劇照）

沒有勾心鬥角，矯情做作的劇情，《十月初五的月光》只有感人的親情與愛情，彷彿初哥哥與君好那充滿遺憾的結局才更銘心。

真正的愛不會讓你說對不起，要是感到歉意，當初便不會開始傷害，那句對不起只是讓說的人安心。沒有「對不起」，便不能得到「沒關係」的回復。每段關係總是由各種情緒編織著，儘管當中驚天動地的經歷如何令人難以忘懷，過去的就由它去，對彼此的付出心懷感謝。屬於愛與青春的回憶，感謝曾經愛過的自己，感謝自己在此的成長，為的是迎來更美好的後來。正因為你的過去中有他的參與，才擁有此刻的自己。

既然已經選擇，就不要再回頭。人也是這樣，放開了就不要再記得。 爾淳 —《金枝欲孽》

重要的不是你放開了什麼，而是放下的姿態（《金枝欲孽》劇照）

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有些人愛得轟烈，恨得絕情，歷盡風雨淘盡心思，亦正因為如此情深，並不能轉身就放下。可是既然選擇了，也只好相信自己，正如放開那條不合適的裙子，它雖然亮麗，卻叫你時刻挺胸收腹，提防因步履太大而走光，因坐姿放鬆而顯露贅肉，腰板筆挺，提心吊膽。明知道不合適卻硬要挑戰它，是時候放下這抱著不放的態度，要記住的不是你放開了什麼，而是放下的姿態。

做好事、說好話、存好心。 劉三好 —《宮心計》

以柔韌的身段，在職場中保持最真實的自己（《宮心計》劇照）

不理世間如何險惡，只有憑行善積德，才是真正處世待人之道。

要成為怎樣的一個職場女生？現在所言所行又是否能堅持自己的原則呢？要在職場中保留自己真實的個性需要的是剛柔並重，強韌而堅定的心讓你能輕鬆處理工作上的挑戰，以真誠的態度對待身邊每一個人，在現實中堅持自我，以柔軟的心為他人帶來溫暖。相由心生，每個溫柔的女生都是如此的難得。

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