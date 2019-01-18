【我不是藥神】票房奇蹟香港上映　如果窮係一種病：我患有絕症！

《我不是藥神》改編自真人真事，一夥白血病患者與家屬，結集起來成為醜陋版的「正義聯盟」。醜陋，因為真實，而且他們沒有「主角光環」，一不小心便會死掉。

據說，這「土炮版正義聯盟」在中國上映不到一星期，票房便達13億元，引起社會強烈討論，中國政府也主動回應，更拿下2018年第55屆金馬獎「最佳原著劇本獎」及最佳男主角、導演等獎項。電影在香港一月初上畫，卻是2019年第一擊深深震撼我的電影。

（《我不是藥神》劇照）

《我不是藥神》精彩劇照率先睇===>

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誠實看後感：明明是「余華式」小說的故事，卻似裹了層糖衣，笑着笑着便哭了。

《我不是藥神》講述在中國，白血病人要「捱」貴藥，而開藥房的程勇（徐崢飾）為了照顧病父及年幼的兒子，挺而走險，到印度購買治癌藥的仿製藥。他聯同一班「病友」及家屬，組成團隊入貨，即使賣仿製藥為賺錢，也遠比4萬元一瓶的正版藥便宜得多，變相也救了不少病人。劇情發展，當然是正版藥廠的摻和，又政府的追捕，到底「藥神」與病人的結局最後如何？

友人哄我看這電影的時候，說這是笑片，筆者本來最怕看上述這類故事的慘情故事，開初也真相信，《我不是藥神》說的雖是十分真實的悲劇，調子卻是輕鬆幽默的，好些鏡頭，也誘人發笑。看着看着，卻發現它竟是裹了層糖衣的「余華式故事」－沒有最慘，只有更慘，慘在夠寫實。只是它不說農村、不再說賣血、斬掉雙腳好讓死者好放進棺材的故事，佈景版換成了城市，故事的調子卻是差不多。最深刻一幕，莫如病患在初生兒子面前，也找不到活下去的理由。癌症不會殺死人，絕望才會。

筆者最討厭余華的故事了，每每都沉重得看不下去，因為寫得太好又太真，苦得難以下嚥。而《我不是藥神》，則似是誘騙小孩似的，先讓你吃顆糖，吃着滲出苦澀，卻是苦口良藥。

（內含微劇透，逃生門在此）

電影故事改編自實人實事，現實中的陸勇卻對電影不太認同，更道：「程勇除了『勇』字和我一樣，其它哪都不一樣。」（vcg）

現實中的「藥神」也是白血病人，他的結局是⋯⋯

電影故事改編自實人實事，現實中的陸勇卻對電影不太認同，更道：「程勇除了『勇』字和我一樣，其它哪都不一樣。」

你可能會問，陸勇是何許人？電影故事，是奠基於2015年的「陸勇案」。他是一家紡織工廠的老闆，在診斷出白血病後，需服用價格昂貴的格列衛藥物，原本的小康之家，也愈來愈窮。

後來，他在網上得知來自印度的格列衛（藥名），價錢是正版的八份一，便在群組廣傳，代為代購，病友們都稱他為「藥神」。後來，湖南警方以涉嫌銷售假藥罪，向他提出起訴，數百名病友聯名上訴，要求當局撤銷起訴，最終陸勇僅被關了135天，便被檢方宣布不予起訴。

他再三強調，自己沒有賣藥賺錢，更沒有對抗法律，自己不過是平凡的白血病人。陸勇要求在片末加上說明，想澄清事實，他道：「我不想當甚麼英雄，我和病友都不想與為會對立，始終敬畏法律。」而在與制片人商討過後，片方籌集約200萬元，捐贈給白血病患者，徐崢更在首映現場向程勇致敬，說：「如果說這個人物身上有不好的地方，那都屬於我，英雄的部份全都屬於你。」

（《我不是藥神》劇照）

「聰明地」探討社會弊病：「窮病才是絕症。」

中國對於創作內容，還是十分嚴格。電影的相處理手法，卻是十分聰明，矛頭直指藥商，關於制度的不足，卻沒有多提。畢竟，有所遷就，卻至少能把故事送到觀眾眼前，相信這是一個意義重大，又帶點心痛與無奈的選擇。

正如陸勇最後也寫道：「電影可以搞笑，病友們求藥之路卻一點都不好笑，更多的是讓人想哭。不過，回頭看這條路，雖不驚天動地，但可以鼓勵很多要『上天台』的人，繼續勇敢地活下去。」

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）

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