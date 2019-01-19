2019好習慣　擊退3分鐘熱度：一天專注做一件事　沒成功也有得著

轉眼，2019年的一月已過了一半，你與剛訂立的新年大計是否還在「熱戀」中？還是，已經放棄了？時興「#10YearChallenge」（10 Years Challenge），但回顧十年前的自己，不如計劃十年後的自己，從「好習慣」做起。

有關「好習慣」的秘訣很多，都大同小異。但電影製片人、又時時分享「極簡生活」的「KOL」 Matt D’Avella近日在他的YouTube頻道，分享他自已養成好習慣的方法，筆者覺得或是「三分鐘熱度」的救星？

（mattdavella.com）

讓自己一月來一個「小挑戰」，每月只專心地做一件事！

我們習慣一心多用，還引以為傲，Matt就主張太有「野心」，同一時間訂立太多目標，反而一事無成。他在名為《12 Habits of LIfe》的短片中分享，他曾一次過要養成六種習慣，結局當然是失敗。

於是他便把那些本是「必定養成習慣」改為「實驗」，一連三十日只養一種好習慣－如運動、多喝水或看書。他在短片中建議，一次過作出重大改變，不如把想養成的習慣分拆，每月只專心、連續地做好一件事情。即使失敗，也能從中有所得著。他道，最種要的是，那些習慣要令你覺得「不太舒服」，那便是已經是一種進步了！

＊他在2019年的12項「小挑戰」，你又有信心「捱到」幾多樣？==>

+ 8 + 7 + 6

從淺入深，難度可漸漸升級！

初初，我們往往雄心壯志，訂立的目標便不設實際，徒添挫敗感。「好習慣」應由淺入深，簡單如跑步，若從來沒有運動習慣，比起一開始便要求自己要跑一小時或以上，更應由自己可以應付的程度開始，應付自如後再增添難度。

筆者與Matt的方法不若而同，他建議，即使只是15分鐘的運動，每天堅持，也是一種成就；而筆者也是近來才愛上運動，曾也自覺遜色，但後來發現，追趕別人的目標只會苦了自己，且毫不享受過程，倒不如根據自己的步伐，即使只是跑2K也是一種好開始，起碼不覺是苦差。畢竟，習慣的目標不是志在「養成」嗎？

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）

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