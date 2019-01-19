偷拍行為刑事化 曾遭偷拍裙底女生：不應啞忍性騷擾

智能手機為大家帶來更方便快捷的生活，讓大家可以憑藉一部電話完成許多事。 不過，手機的便利同時帶來不少負面影響，其中一項就是不少人遭受偷拍，而且更是投訴無門。早前，英國一名女子Gina Martin成功改變社會，令偷拍行為在英國刑事化。

（圖片來源：ig@ginamartinuk）

事源2017年，Gina Martin興高采烈地參加一個夏季音樂節，豈料途中突然有一名男子彎下腰來並將電話鏡頭對準她的裙底拍照。她身旁的朋友發現了並告訴她，她立即向警察尋求援助，不過警察卻告訴她因為法律沒有涵蓋偷拍罪行，因此就算是警察也無權對此採取任何行動。

但Gina Martin沒有因此而氣餒。她在個人社交媒體帳戶上公開了這件事，並發起請願運動，結果一呼百應，不單在短短幾日時間內收集了50,000人簽名，更有不少婦女及兒童私訊分享自己被偷拍的故事，當中最年輕的分享者更只有13歲！

最後政府部長的鼓勵下，Gina Martin不怕網路上haters的攻擊，決意發起運動將偷拍行為刑事化。她提出了一項私人議員法案，建議將「偷拍裙底」的行為刑事化。可惜卻在下議院中，因一位議員的反對而無法通過。

（圖片來源：ig@ginamartinuk）

經過為期18個月的努力，法案終在英國上議院獲得通過，現時正等待王室同意，同意後即可將「Upskirting」的行為定為違法犯罪行為。「Upskirting」意指「未經許可，在他人裙下拍攝相片的行為」，如今在英格蘭和威爾斯地區，違法者將可能面臨長達兩年的監禁。

（圖片來源：ig@ginamartinuk）

我是一個住在倫敦的平凡人，沒有法律背景，卻同樣可以改變法律。我認為被性騷擾不應該是任何人日常生活的一部份，更不應認為「事情只能如此」。我想鼓勵大家，如果對某些事情不滿意，你也可以改變它。

（圖片來源：ig@ginamartinuk）

現時偷拍行為在香港可引用「有違公德罪」、「公眾地方行為不檢罪」或「遊蕩罪」提出檢控，但以上條例只能應用在公眾地方或建築物「共用部份」，私人地方如辦公室或住宅的偷拍行為只能以「不誠實取用電腦」來處理。

但早前高等法院在審理小學試題外洩案時指出，「不誠實取用電腦」應指「取用」電腦，不是泛指「使用」電腦，因此以手機通訊或拍照作案不能控告此罪。這一判決讓偷拍者免受「不誠實取用電腦」條例的規管，因此現時私人地方的偷拍行為在香港可能會出現無法可依的情況。

然而，偷拍在香港並不罕見，早前更出現許多群組，成員互相分享偷拍「成果」。若然香港政府再不正視問題，只會將責任推介受害人身上。

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