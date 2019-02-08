【情人節煲劇】橫跨時空的愛情故事　七部穿越電影：愛從沒有期限

為什麼只要有關「穿越」的戲劇，總能如此感動人心、賺人熱淚？也許，正是因為這份感情「太得來不易了」，越是費盡千辛萬苦的「愛與重逢」，則越是能讓觀眾深刻感受到至死不渝的永恆。而電影想要傳達給我們的，除了愛戀之外，男女主角為了對方付出的毅力，也一樣耐人尋味！

不能說的秘密《Secret》

即便已經過了 10 幾年，周杰倫和桂綸鎂主演的電影《不能說的秘密》，每每觀賞仍舊讓人津津樂道。

「從琴房到教室的距離，總共 108 步」。琴房的老舊鋼琴下的樂譜《秘密》，是女主角穿梭今昔與 20 年後的男主角相遇的「秘密」，那 108 步對她來說是邁向「幸福的步伐」；男主角一直到電影的最後，才發現了整件事情的始末，在舊校舍拆除的瞬間，換他彈著琴回到了20年前，來到了女主角的世界。

真愛，可以跨越年齡、跨越性別；若今天我們身為故事中的男女主角，也會為了心愛之人，同樣如此奮不顧身吧？

▼▼周杰倫和桂綸鎂主演的電影《不能說的秘密》，從琴房到教室的距離，總共 108 步……（按圖放大）▼▼

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情流戀屋《The Lake House》

同樣的一間玻璃屋，同樣的一個郵筒信箱，男女主角所處時空相差了兩年的時間，透過一封封書信的往來與文字的傳述中，建立起即使不曾見過面，就深知對方就是自己心靈伴侶的信念。

然而，他們沒有想到要與對方見上一面，竟是如此困難？開始兩人連結的是書信、最後讓他們再次相遇的也是書信。讓人不禁想念起那個在資訊不發達的時代裡，我們親手寫過多少的千言萬語，給當時最愛的那個人呢？

▼▼即使不曾見過面，就深知對方就是自己心靈伴侶。按圖放大更多《情流戀屋》的劇照▼▼

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時光逆愛90年《The Age of Adaline》

這部電影嚴格說起來並不是穿越型的電影，比較像是女主角在不同的時空和年代中的際遇和故事。由《花邊教主》的Blake Lively詮釋了一位能保有年輕貌美的女性，卻無法像一般人一樣談戀愛、享受生活，每隔一段時間，就要隱姓埋名，用另一個名字重新過日子。

除了和男主角的情誼之外，女主角和女兒的相處同樣令人動容，明明是母女，卻不得不在他人面前假裝彼此是「祖孫」，連對孩子的愛都無法表露時，若真能青春永駐，真的就能得到快樂嗎？

▼▼若真能青春永駐，真的就能得到快樂嗎？按圖放大《時光逆愛90年》更多劇照▼▼

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你的名字《Your Name》

以平凡的高中生對愛情嚮往為出發點，新海誠將單一的「穿越」劇情，加入了新的元素——「靈魂交換」。

「當我們相見的時候，我很確定一定能立刻認出對方。」藉由多次的互換中，男女主角進入了彼此的生活中，成為了互相陪伴的好朋友，在不知不覺中喜歡上對方；這樣有點玄、帶點科幻色彩的故事情節，讓原本單純的劇情，多了一些心靈層面的角度，深刻感受緣分的奧妙。

▼▼「當我們相見的時候，我很確定一定能立刻認出對方。」《你的名字》只是平凡高中生對愛情的嚮往？▼▼

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你會在那裡嗎？《Will You Be There？》당신, 거기 있어줄래요

如果有一天，一位年邁的老人出現在自己面前對你說：「我是 30 年後的你。」想必大家一定會嚇到不知所措吧！

改編自法國暢銷小說家紀優．穆索（Guillaume Musso）的作品，男主角在因緣際會下，得到了10次回到過去的機會，他心心念念的，正是希望能拯救因意外過世的女友；然而，當他重新操控歷史的同時，原本在未來應該有的人、事、物，竟然在無預警間消失，使他難以取捨……為了真愛，你能夠放棄自己的未來，只願再見他一面嗎？

▼▼為你能夠放棄自己的未來，只為再見他一面嗎？更多《你會在那裡嗎？》劇照▼▼

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連鎖蝶變《The Butterfly Effect》

「蝴蝶效應」是美國氣象學家在 1963 年所提出的理論，說明事物的發展中，雖然剛開始非常微小，卻有可能在未來引起不容小覷的連鎖反應。

經由日記的回溯，男主角多次穿梭過去，只為讓女主角得到真正的幸福。但當他發現，兩個人只要在一起，似乎都會有一方得到不好的結果，迫使他最終選擇離開，直接切斷和女主角所有的連結和關係。

「是的，我愛你，即便你不認識我也沒關係，只要你好好的，對我來說就足夠了。」

▼▼只要她幸福，不在一起也沒有關係？《連鎖蝶變》劇照▼▼

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時光旅的戀人《The Time Traveler's Wife》

「當我們相處的時間越短，每一分每一秒便更顯珍貴。」

男主角患有遺傳性的「時間錯位症」，總在無預警的情況下穿越時空到各種時期，而身為他的伴侶，女主角得時常忍受漫漫長夜般的孤寂，在一次次的等待、失望與重逢中，學會了珍惜以及勇敢去愛。

人生無常，就像我們永遠無法預知未來和意外哪一個會先來敲門。至少在我們相聚的時刻裡，能夠用最真的心，感受到最真實的彼此。

▼▼「當我們相處的時間越短，每一分每一秒便更顯珍貴。」，更多《時光旅的戀人》劇照▼▼

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生活中總有太多的「早知道」，我們都曾經因為從前而受傷、懊悔過，如果今天真有回到過去的機會，你最想改變的是什麼？那麼，你又會願意付出多大的代價，來圓這一個你眼中的「完美」呢？

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】