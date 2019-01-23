【減肚腩】由改變「用餐習慣」開始　鈣質不足竟是致肥元兇之一？

天氣寒冷，正適合睡眠，令人不願走動，若要離開被堆，也要花上不少時間和心理準備，掀起暖和的被子，慢慢移動。這懶惰的習慣，讓我們在冬天裡，增胖不少，因減少活動，使能量消耗減少，新陳代謝緩慢，因而積聚脂肪和水腫，特別是腰和腹部，或會多了個「水泡圈」。

除了定期鍛鍊體魄，增加活動量，也要有健康飲食習慣，從而養好體質。(《深夜食堂》劇照)

隨年紀增長，身體愈易增胖，不如年輕時期般，能夠大吃大喝，還仍有足夠「限額」消耗。所謂治標不如治本，除了定期鍛鍊體魄，增加活動量，也要有健康飲食習慣，從而養好體質，這樣減肥的話，相信定會事半功倍，亦減低將來「中年發福」的機會。

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飲食習慣1：少吃多餐

吃飯時，有些人會把肚子填得滿滿，然後隔了大半天，才準備下一餐，這樣的飲食習慣，其實會影響腸胃消化，因此建議少食多餐，將3餐份量攤成5或6餐進食，亦應細嚼慢嚥，以助延長腸胃消化和吸收，促進脂肪分解。煎炸食物雖則可口，但要盡量避免，改用煮、燉或蒸的方式烹調，也要減少糖和鹽的調味分量。

飲食生冷易致胃寒，令食物難以消化。(網上圖片) 飲食習慣2：避免生冷食物 進食熱烘烘的食物，一般配搭冰涼的飲品，不過從中醫角度看，飲食生冷易致胃寒，並延伸至肺寒或腎陽虛，特別是女生，還會引致宮寒，月經期時便會感到疼痛。更甚的是，若然胃部寒涼，食物便會難以消化，需要更多能量運行，造成體溫下降，新陳代謝減慢，亦降低甲狀腺分泌，轉成易胖體質，因此選擇飲品時，還得三思而後行。

飲食習慣3：攝取豆類助減肥

豆類雖然沒甚吸引力，但對身體原來大有好處，因它含豐富的大豆異黃酮，有助降低體內膽固醇，對減肥有正面作用，不少網民都大指奏效。由於豆類亦有豐富纖維，能吸收體內多餘水分，分解並排走體內脂肪，減少脂肪積聚。不過，黃豆內的寡糖無法被人體吸收，因此不宜食過量，否則易致腹脹，而患痛風、急性腎病或胃炎的人，也應避免進食。

不同豆類對減肥都有不同的功效：

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飲食習慣4：鈣質不足易致胖

有美國學者曾邀18至31歲婦女進行研究，發現高鈣飲食有助降低體脂，促進骨骼和肌肉增長，長遠能幫助減肥。台灣專門治療減肥的醫師蕭敦仁解釋，食物進入消化系統後，需透過膽酸乳化脂肪，才會被吸收，而鈣質會與膽酸結合，故攝取足夠分量的話，便能減少脂肪吸收。除多吃鈣質食物，也要攝取維他命D的食物，以及喝足夠的水，這樣鈣質才能被人體吸收，達致減肥的效用。

常見含鈣食物有：

+ 3 + 2

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