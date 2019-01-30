【唔化妝又點】素顏出街嚇死人？韓妹敲碎化妝品：掙脫束縛不啞忍

唸書時化妝，身旁的人會念：「只知道打扮自己，妝化這麼濃沒有男生喜歡啦。」出社會後，老闆對着埋頭苦幹的你說：「怎麼不會打扮一下？你不化妝能看嗎？」化與不化妝，從小到大都是女性的兩難。近期在南韓，掀起了一場革命運動，南韓女性敲碎化妝品、剪掉頭髮、卸掉妝容，向社會表達強烈的信念：「我要不要化妝，都不需要由你來決定。」 文：女人迷編輯 JT

「我要不要化妝，都不需要由你來決定。」（Gettyimages／視覺中國）

女孩們，你有沒有過這樣的經歷？

高中時，拿起口紅、粉底、眼線在臉上塗塗抹抹，期望能看起來和雜誌上的女孩一樣漂亮，卻被老師念小小年紀學什麼化妝、為什麼不好好讀書；身旁的同學笑：「只知道打扮自己，妝畫這麼濃沒有男生喜歡啦。」

出社會後，老闆對着埋頭苦幹的你說：「怎麼不會打扮一下？你不化妝能看嗎？」身旁的同事笑說：「長這麼大也不知道化個妝，這樣沒有男生會喜歡啦。」

化與不化妝，從小到大都是女性的兩難，既要在對的時間點化妝，更要能化出「就像沒化妝」一樣的妝感。回想女孩們的成長經歷，化妝與否，似乎都以是否符合他人眼光而為，作為身體的主人公，女人的聲音不曾存在，也不允許存在。

你化妝，就是要給別人看的：你化太濃，我看了不舒服；你不化妝，我看了也不舒服。

#Escapethecorset 掙脫束衣，摔壞化妝品

2017年底出現一則新聞，台灣台北市長柯文哲在出席青年創業論壇時，以「台灣女性不化妝直接上街嚇人」來比喻對美學的堅持，將台灣女孩的妝容視為迎合社會的方法，影射女性化妝是一種對大眾負責任的行為。不只在台灣，放眼日本、韓國，女性同樣被賦予社會期待，強調女孩子的「美貌」是一種責任、是必須。

掙脫束衣（#Escape the corset）（Instagram@hannam_goto_hangang）

但是，南韓的女性們不願再忍耐了。2018年8月，南韓掀起一場「Escape the corset」的運動，她們在社群放上自己敲碎化妝品的照片及素顏照，表達不願在被外界眼光束縛的信念。

南韓女性紛紛在社群放上化妝與素顏照，按圖看看她們妝前妝後的對比▼

+ 8 + 7 + 6

南韓雜誌《Korea Exposé》做了一支影片談韓國女性的化妝現象，影片中的女孩表示，常常看到 11、12 歲的小女孩會到美妝店買化妝品，根據統計，南韓中學生有 73.8% 表示曾使用過化妝品，高中則提高到 76.1%。

「即便只是出門見閨蜜，她看到我素顏的時候，就說：『呀，才多久沒見，現在怎麼這樣就敢出來見我？』」 「我每天都至少需要花一個小時來化妝，全心投入。」 「因爲身邊的人都說『女孩子一定要化妝』啊！」

透過娛樂影視的強力放送，塑造了社會對美的刻板印象：如果你也想變得漂亮、想要有人愛，你就必須花時間打扮自己，甚至是透過手術來改造自己⋯⋯更因為同儕、社會大眾將化妝與禮儀掛鉤，使得女孩們必須背負化妝重擔。

2018 年 6 月，一位南韓美妝 Youtuber 裴殷貞上傳了一支影片「나는 예쁘지 습니다.（我不漂亮）」，它將過往收到的惡評一一列出：「割個雙眼皮吧！」「眼紋超噁心」「如果我長這樣肯定會自殺」。於是她在影片中為自己化妝，擦上眼影蓋掉眼紋，畫上眼線只為了讓眼睛看起來更大，擦上粉底為了蓋掉痘痘，但是化完妝，仍舊惡評不斷，有人說化了妝還是一樣醜。

最後她把妝卸掉了。因為她知道不管怎麼做，人們都不會停止批評，但是你一定要先愛自己，不要為了別人的眼光，而看輕自己。

我要不要化妝，都是我來決定

當南韓女性紛紛表達不願再被化妝品束縛的信念後，她們決定擺脫將信心建立在化妝品上的習慣，相信原本的自己也很美。從#Escape the corset回頭看香港，女性對於是不是要化妝仍舊感到焦慮，明明不習慣化妝，卻被說不化妝沒有禮貌；或者化了妝，卻被人認為是因為「長得不漂亮」才需要靠化妝補救。

性對於是不是要化妝仍舊感到焦慮（Google 搜尋截圖 ）

期望有一天，我們能建構出這樣的社會氛圍：女性容貌不需要為社會負責任，我們可以選擇用自己的方法追求美，或者不追求美；不批評素顏，也不批評化妝，而當我們選擇化或不化妝，都不應該是為了迎合禮儀或是社會觀感，而是因為這些舉動讓我快樂、自信。

如果又有人再跟你說：「哎，女孩子化個妝才好看啊！」

請你勇敢的告訴他：

我化不化妝，都不需要由你來決定。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「你不化妝能看嗎？」南韓掙脫束衣運動，女性素顏不是羞恥的事】