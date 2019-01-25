【敏感肌適用】多於90%天然成份！波蘭親民價高質天然護理產品

早前消委會進行了不少測驗，大家才知道原來不少坊間出名好用的護膚品，包含了不少致敏、致癌成份，令人防不勝防。 為了健康，不少女生近年轉為使用天然產品。然而，賣家看準大家對於天然的需求，將標明是「organic」的產品價格推到極高。難度為了保護自己及地球，我們必須付出比平常更多金錢？

波蘭品牌YOPE由夫妻檔Karolina Kuklinska-Kosowicz和Pawel Kosowicz共同創辦。二人之所以創立一個講究organic的品牌，並非如一般商家一樣眼見市場有需求就藉此賺錢，而是因為生小孩之後，有感孩子每次洗完手後，皮膚都變得乾燥緊繃。不忍小孩受傷，二人因此親手研發護膚產品，保護自己之餘亦盡力保護地球。

（圖片來源：IG@yope_soap）

品牌堅持採用純天然的植物原料，產品全部不含對羥基苯甲酸、SLS、SLES、PEG等化學成份，每款產品的天然成份比例均高於90%，而他們會在產品包裝清楚標示出每件產品所含的天然成分，讓客人更清楚自己的選擇，就算是敏感一族亦不需擔心用完會出現敏感癥狀。



雖然他們推出的護膚產品款式不算多（無辦法，小本家族生意的產品種類及企業規模始終難與大企業睇齊），不過每款產品都相當好用！

（圖片來源：IG@yope_soap）

以女生最常用的Hand cream為例，在最近的乾燥日子裡，塗抹後皮膚馬上變得柔軟舒適，而且一點也沒有油膩的感覺，味道亦相當清新好聞！馬上俘虜了我的心。

（圖片來源：IG@yope_soap）

+ 4 + 3 + 2

除了個人清潔及護理用品，YOPE亦有推出造型十分型格的家庭清潔用品，當中包括玻璃窗、浴室、專用清潔液等，非常適合有小孩或寵物的女生使用！

（圖片來源：IG@yope_soap）

+ 4 + 3 + 2

另一個叫人一見心動的地方在於YOPE每款產品上都畫有北歐風的可愛動物圖案！讓人每次使用時都滿心歡喜。不用多說，所有包裝及容器均可循環再用，相信一眾熱衷於環保的女生必定喜歡。



而且所有產品的價錢都非常大眾化，不少產品都幾十元就有成交，網上訂購更有提供免費送貨服務，非常吸引！而且終於無需再因環保與荷包而感到兩難了！

+ 7 + 6 + 5

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

【斷捨離】外國網民斷絕婚姻與事業 反思：盲目追隨只變傷害

無懼#10yearchallenge：宋慧喬、全智賢、金泰希凍齡有術全靠…

上班族注意：足科醫生指出原來這款平底鞋好傷腳！

【01女生．愛情告白】正所謂情深說話未曾講，世界與你又何干，無論你係單戀、暗戀、熱戀、失戀，誠邀你趁情人節愛情告白，將由「01月老」（神秘嘉賓）於情人節為你讀出。https://bit.ly/2AMS5PN（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持婦女基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期：1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10078