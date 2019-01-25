【凍齡護膚】護膚是終生需要　武則天、慈禧養顏秘方大公開！

「誰能及我驚天地，連流淚都覺嫵媚」，一曲《眼淚的秘密》讓劇集《武媚娘》入屋，范冰冰也演活了武則天的嫵媚、柔弱、堅強、辛辣、狠毒等各方面的神髓。史上有權勢的女子其實不少，漢有呂后，唐有武后，及至清朝最有權勢那位叫慈禧。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：偽櫻珞

女權主義旗幟高張，女性要脫胎換骨，比男性更獨立更自強，但是，有樣事情是千古不變的，就是愛靚。現在化妝品牌子林林總總，同時根據科學可以知道我們有乾性肌膚、中性肌膚、油性肌膚、混合性肌膚，還有敏感性肌膚之別，從而選擇對自己最有利的護膚品，但是有沒有想過，到底古代的女人如何保養色相，使自己凍齡，變成美魔女呢？要知道武則天是父子通吃，三國時候曹操也會強搶敗將老婆為自己的妾，要不是保養得好，難道會被淫賊看中嗎？

曹操總愛搶人老婆。（《軍師聯盟》劇照）

史書所載，武后和慈禧就算到七、八十歲高齡，皮膚竟然可比三十歲女子！到底是如何做到？就讓我偽櫻珞為大家解密吧！

武則天的美容藥方甚為簡單，只需一項材料：益母草。但不是益母草就有效用，指正需要五月初五清晨採摘、不帶泥的益母草全草。摘了回來，步驟可多了：在太陽下曬乾，再搗成細粉，再過篩，再加麵粉和水，再揉成餅狀，再曬乾，再放在黃泥爐中以大火燒一會，再改用文火燒一個晚上，再待涼，再磨，再過篩，終於完成了儲存步驟。

一定要五月初五清晨的益母草全草才有效用。（視覺中國）

只是製作和儲存已經如此繁複，材料還是一年一日限定，皇帝級享受，難怪武則天皮膚如此好；但是光有材料還不成，該怎麼使用呢？益母草需要配合比例使用：十分一滑石粉，加配百分一的胭脂調勻，每日，是每日早晚均用來洗臉洗手，一年一度採摘益母草時，到底需要多少分量呢？

皇帝級的護膚，當然也帶來皇帝級的功效：使膚色紅潤、去斑、除皺，通通都做得到，也難怪武后美色動人，甚至蓄有男寵了。

武則天美色動人，當上皇帝後甚至蓄有男寵。（《武媚娘》劇照）

那麼，過了一千年之後，為人熟知的慈禧太后是否沿用同一套配方呢？不。她用的材料複雜得多，但步驟卻比武后少得多，只需要買齊材料就可以了，絕對是護膚懶人包。

材料說出來可能會令大家頭暈，因為都是一堆中藥：白丁香、鷹白條、鴿條白、綠豆粉、白牽牛、甘松、白朮等，或者有人會質疑中藥有沒有用，但我們所用的護膚品不也是有化學成分嗎？

買齊材料後，將它們混在一起搗勻，再加適量水，然後把這一團糊狀物體塗適量上臉，按摩五分鐘就可以了。

從舊照可以看到慈禧的皮膚真的很好。（資料圖片）

材料多了，步驟少了，但功效也十分全面，包括美白、淡斑，重點是無添加、無化學物，對敏感性肌膚的女孩子可以說是天大的福音，但是，雖然說是這樣的配方，但經年累月，中藥成分和藥效可能已經沒那麼顯著，土壤地質可能受到污染，這也只是供大家參考而已，不要隨便亂試，毀了一副漂亮的容顏啊。

你問瓔珞為什麼知道這些事？因為我是古代人嘛。好啦好啦，說笑而已，全因為本宮逛書店時看到了《凍齡生活之研究與提案》這本書，為免惹版權官非，大家還是自己去參閱一下吧。

《凍齡生活之研究與提案》一書。（網絡圖片）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「武則天和慈禧太后如何護膚？宮廷秘方大公開！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）