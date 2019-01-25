職場最毒未必婦人心　成日勸你辭職、熱衷講公司壞話背後另藏意思

損人利己嘅事好多人做，但只損人而不利己嘅無聊事都一樣有人熱衷地做。我嘅轉工次數多到自己都數唔到，經驗話我知，幾乎每間公司都有一個「好鐘意叫人辭職」嘅同事，佢口中每一句都係講緊公司壞話，但最正係，佢講到間公司咁差，偏偏佢自己就唔辭職，最後仲做埋資深同事，本文稱呼佢哋為「辭職老臣子」。

作者：詩寧

（《未生》劇照）

其實返工辛苦想呻下好正常，但發出過多嘅負能量就令人好討厭，呢種花生友好鐘意見到啲同事來來往往，每次有人辭職，佢就會話：「唉，又走一件，呢度真係留唔到人，我都就走架喇，你都搵工啦。」除咗咁，佢哋說話亦有以下幾種特色。

（《未生》劇照）

小事化大

為咗落力數公司嘅不是，辦公室每日發生嘅任何事都會成為佢哋借題發揮嘅材料。小事如茶水間嘅蒸餾水剛好飲晒而新一批未送到，「辭職老臣子」會話：（精彩語錄請點圖，如有聽過，實屬巧合===>）

成日講「以前」

「辭職老臣子」開口埋口都話公司差，當然遇過人反問佢：「咁你點解仲唔走？」呢個時候佢哋就會搬「舊屎」（舊時）出嚟，話公司以前唔係咁架，成班同事好似屋企人、日日嘻嘻哈哈，老闆又無睇到啲Budget咁緊……如果你工作經驗唔多，迷迷糊糊就會畀佢遊花園帶咗去第二度，「舊屎」都無你份，你唔夠佢講的，仲分分鐘信咗佢，畀佢影響到以為公司係「越來越差」，而呢個亦係佢哋想灌輸畀你嘅官感。

（《未生》劇照）

把口好甜，成日讚你

有玩社交媒體都知道，想香港人按個Like唔係咁易的，否則都唔會有咁多公司要請Digital Marketing返嚟玩專頁。現實生活亦一樣，熱愛投訴嘅香港人點會無啦啦讚人？除非你都自問做得好好甚至係超出一百分，否則，個同事成日讚你叻，你就要諗下係咪有啲古怪。其中，「辭職老臣子」踩公司嘅同時亦會讚同事：

（再來精彩語錄請點圖，如有類同，實屬不幸===>）

明明公司請你返嚟就係為咗買你嘅技能，但佢講到你為公司付出技能係蝕底咗咁，畀人讚多兩句好容易就飄飄然覺得自己應該搵「更好」，而乜嘢係更好？出面一定更好？「辭職老臣子」唔會答到你，佢只係想你辭職。

如果你已經有幾年工作經驗，我相信你都遇過「辭職老臣子」，可能中過佢嘅圈套或者已經學醒了。此文想提醒各初出茅廬人士，你成日聽人講出嚟做嘢要醒目，因為會有人畀氹你踩，直接害你的人當然要防，但日日同你食飯互呻、齊齊數公司嘅人都未必係益友，帶眼識人呀。

（《未生》劇照）

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）