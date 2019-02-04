【農曆新年】過年時長輩最愛發問 老是常出現的5大尷尬話題

又到農曆新年了！記得小時候對過年總是滿心歡喜的，可以逗利是、光明正大地吃糖果朱古力，可以盡情的吃喝玩樂。但到了長大，特別是出來社會工作以後，過年不再叫我們興奮，還好像有點懊惱……

與家人聚在一起，熱熱鬧鬧的拜年、吃飯和打麻雀的過年時刻，本應是個溫馨歡樂的畫面。但有很多時候又會被長輩們過於熱情地關心，而出現了讓人沒好氣回應的話題......以下總結出過年時老是常出現，親戚長輩最愛問的5大尷尬問題， 相信你們看了後一定也有點熟悉的感覺。每逄過新年都好像是一場語言藝術的考驗啊！

(《嚦咕嚦咕新年財》截圖 )

「你而家做緊咩？」

(《喜劇之王》劇照）

被親戚長輩問及工作的話題是常見的開場白，這看起來好像是條無傷大雅的問題，也絕對地明白他們是出於關心，想了解一下自己的工作和近況，但有時候過多的追問和評價，反之成了無形的壓力。

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(《喜劇之王》劇照）

有些親戚長輩或會對某些類型的行業和工種存有偏見，而你的職業又恰巧是其中之一，他們很有可能會對你的工作作出意見和評價，讓你不太好受。可能大家都遇過有部份比較八卦的親戚和長輩，更是會進擊的追問：「搵幾錢一個月？」一聽到這條問題，心內頓時好像有一隻烏鴉飛過......又或是剛巧是遇著轉工、待業或是失業之時，就會讓人更加不想繼續多講。

「有冇拍拖呀？」

(《爛賭夫鬥爛賭》劇照 )

除了工作，在過年時最常被親戚長輩「關心」的話題，一定是非「感情狀況」莫屬，把話題的深入度升級。「有冇拍拖啊？」這個是極之好發揮，以及蔓延性極高的題目。因為最吊詭的是無論你答「有」或是「冇」，都可以再延伸更多更多的問題。

(《爛賭夫鬥爛賭》劇照 )

假如你答冇的話，大概就會繼續問你 ---「點解呀？係咪要求太高呀？」、「你都唔細喇喎，係時候要結婚架喇！」、「阿表妹/表姐係咪同你差唔多大，佢都就尼結婚喇」……當你的年紀已迫近底是已經3字頭，但仍然是單身時，在他們眼中你「嫁唔出」的情況是極之嚴峻危急。縱使內心有成千上萬的反撃小劇場，也好想回應一句「其實關你咩事呀」，但最好還是面帶微笑，按捺住你被牽動起的情緒。

「幾時結婚呀？」

(《爛賭夫鬥爛賭》劇照 )

假如你答有拍拖的話，流露出欣喜之情的親戚長輩們，就會繼續問你 ---「幾時結婚呀？」、「幾時飲你果餐呀？」「幾時帶尼俾我見下呀？」、「拍左幾耐呀？」其實不斷沒完沒了的追問下去，真是會讓人覺得好頭痛。

雖然現今是個自由戀愛、可以高呼單身萬歲、可以同居、可以終生不婚，離離合合也沒什麼大不了的世代。但在長輩的眼中，拍拖跟結婚之間就是恆久不變的定律。假如你還沒有這個打算，就哄哄長輩說「會諗下架喇」地矇混過去，往後的日子就讓長輩自己快樂地期待和想像吧！

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「幾時生呀？」

(《爛賭夫鬥爛賭》劇照 )

好了，已經結了婚的你以為便可逃得長輩們的關心攻勢？那你就錯了！拍拖、結婚，下一步當然是生仔吧！「幾時生呀？」每每是長輩們對於未有生小朋友的已婚人士的最愛問題。不管是剛剛新婚或是結了婚好幾年，甚至是好多年的夫妻，在他們長輩的角度認為結了婚，就是要生小朋友，傳宗接代才稱得上一個完整的家庭。

(《爛賭夫鬥爛賭》劇照 )

「有仔襯嫩生」、「再遲啲就變高齡生產婦」、「再唔快啲到時想生都生唔出」等等存在著傳統觀念的說話，對於年輕一輩不想生小孩的夫妻，聽進耳內也難免是考驗EQ的時侯。其實生不生小朋友每對夫妻都自有打算，「快啲生個出尼俾你玩」那是不可能的事。當長輩想要開始對你進行盤問時，嘗試轉移談論的焦點到別人身上。在家族中還未生小朋友的，應該還有其他人吧。

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「層樓租定買？」

(《爛賭夫鬥爛賭》劇照 )

「上車買樓」已經成為香港人的成功指標，住屋是大家最關心的問題，當然親戚長輩面對著你時也不會例外。「結婚、買樓、生仔」似乎是人生必經的階段。除了結婚生仔，他們會關心你/你另一半的住屋情況。上到車的或會贏得掌聲，大有可能繼而再問「首期俾幾多？」、「層樓幾多呎？」、「每月供幾多？」等問題。樓是租的話，被追問租金、呎數也是意料之內的事，但「過來人」身份親戚長輩們，大有可能很熱心地繼續發表一大堆租樓好還是買樓好、如何能夠成功上車的偉論……若然不想回應太多，你的大概就像以下劉青雲的樣子一樣......(有苦自己知)

(《嚦咕嚦咕新年財》劇照 )

縱使有瓦遮頭，三餐溫飽。在買到樓就是勝利的香港，人生仿如已經容不下無殼蝸牛的「浪漫」。如果有能力的話，每個人大抵也會想擁有自己穩定的安樂窩。不過現實的問題撲面而來，生活終究是自己的，也不是每一個人都願意一輩子被供樓束縛。「層樓租定買」對於不是同一屋簷下的人追問，有時著實會讓人喘不過氣來......

（《你咪理，我愛你！》劇照）

面對以上過年時常被親戚長輩的進撃，還敬請各位保持一年一度的心理準備。他們會有所期待和表現關切也是可以理解的，畢竟親戚和長輩們也是想多了解我們才會「每事問」。即使是觸及到你的「禁忌」，也就多體諒和尊重吧，要知道老一輩的傳統價值觀，與年輕一代的想法難免會有衝突。如果在不想談論的尷尬話題上回應得「心好累」，也開始心煩氣燥時，那就深呼吸一下，保持尷尬又不失禮貌的笑容吧！(苦笑)

你們新年時最怕親戚長輩們連環追問的又是什麼？

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