【荷里活有個大老千】李施嬅力求轉變　低谷幸遇好姊妹：給我能量

說到喜劇導演，必數周星馳和王晶等，當中有關賭俠的電影，更是大受歡迎，幾乎由頭笑到完結。王晶所拍的電視劇《荷里活有個大老千》近日播映，筆者當然集集都有追看，當中李施嬅飾演的瑪利蓮，感覺非常亮眼，日前更在25秒內，擺出24個「性感」的動作，不禁讓人佩服她的專業。

李施嬅飾演的瑪利蓮，感覺非常亮眼，日前更在25秒內，擺出24個「性感」的動作。(《荷里活有個大老千》劇照)

眼中的李施嬅，都是斯斯文文，因參選港姐出道，但其後一直飾演綠葉角色，看來不算搶眼。不過，她並沒因而氣餒，反而積極向上，除了好學不倦，亦甚有生意頭腦，曾創辦化妝學校，還不斷進修演技，最終憑美國微電影《Once More》，獲得觀眾認同，成為《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》的雙料影后，去年亦到加拿大，有份拍攝劇集《Blood and Water》第三季，衝出海外發展事業。

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過往李施嬅在大台出演的多是斯文角色，今次她在《荷里活有個大老千》的形象可算新鮮：

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專注做戲卻不懂做人

成功之路不易走，李施嬅入行至今逾15年，早年接受訪問時，坦言「拍劇多年，都曾有猶豫的時候」，不過她很快便沒當回事，亦認為自己不懂做人，「只是專注做戲，力求進步，但任何行業也好，我覺得都要識做人，我不懂跟人打交道，一昧收藏自己，對事業進度都有影響。」雖然個性內向，但她總是努力改變自己，「入行後，大家都很外向，我亦聽不明他們說的笑話和潮語，像是脫節般，現在已經進步多了。」

「想有人鬧我，跟我說有甚麼不夠好﹗」

水瓶座女生處事挑剔，有點完美主義，李施嬅對自己的要求亦高，不斷四出學習，推動自己進步，「約五、六年前，我覺得演技停滯不前，很想進步，想有人鬧我，跟我說有甚麼不夠好，所以我到美國學戲，亦找詹Sir上課，看看演技如何」，她亦會到海外面試角色，擴充自己的進步空間，「他們不會顧你是誰，演技好才會選用你，而且每次跟導演合作，都會告訴我如何演得更好，讓我有不同看法。」

李施嬅在加拿大拍攝的劇集破格當上殺手。(@selenaleelalee)

她的戲路隨著努力變廣，去年於加拿大拍攝的劇集，便是個內心複雜的黑警和殺手，「在香港，大家會覺得我合適做斯文角色，不會聯想到我凶神惡煞或開槍駁火的角色，但有人覺得我可以。」她深信：「能夠做到不同角色，才是真正的演員」，亦引述導演的話，「要做A list演員，即使導演要求做100次，都要做到，聽完這留話，我跟自己說要做A list演員，每次拍攝都要求做到100分。」

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李施嬅感激能遇上「胡說八道會」，是她堅持下去的支柱。(@selenaleelalee)

能夠堅持下去，因有身邊一班好姊妹，她感激能遇上「胡說八道會」，「她們給我很多正能量，令大家可以努力去衝。」即使胡杏兒和胡定欣等都曾得獎，但自己仍遲遲未有，她都衷心替對方高興，「因為大家都同樣做了很多年，努力了這麼多年，才有這樣的成績。」那次她得獎，亦特意待至大家去旅行時，才拿出獎項，向姊妹分享高興的事，「想看她們的反應，看著她們為我喜極而泣。」

李施嬅與好姊妹們的合照：

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從前經常被笑說不擅穿搭，近年李施嬅在形象上的確進步不少：

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